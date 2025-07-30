KAAN'da yerli motor heyecanı: Entegrasyon için tarih verildi

Savunma sanayiinde son yıllarda büyük bir atılım gerçekleştiren Türkiye, hava gücünü artıracak en stratejik projelerden biri olan Milli Muharip Uçak KAAN’ın geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Projenin en kritik aşamalarından biri olan yerli motor entegrasyonunda ise takvim netleşti.

KAAN savaş uçağının yerli motorla havalanacağı tarih belli oldu.

2032'DE YERLİ MOTORLA UÇACAK

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği savaş uçağı KAAN'ın merakla beklenen yerli motorla uçuş tarihi belli oldu. TUSAŞ Dergisi'nin 141. sayısında yer alan bilgilere göre, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin şimdiye dek ürettiği en yüksek itki gücüne sahip olacak yerli ve millî turbofan motoru TF35000'in ilk testlerinin 2026'da yapılacağı öğrenildi.

Motorun testlerinin başarılı olması halinde KAAN'a entegrasyonunun ise 2032 yılında gerçekleştirileceği belirtildi.

TUSAŞ Dergisi'nin 141. sayısında konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“TEl tarafından geliştirilen Türkiye’nin en yüksek itki gücüne sahip yerli ve milli turbofan motoru TF35000’nin ise erken testlerinin 2026 yılında yapılması ve KAAN’a entegrasyonun 2032’den itibaren gerçekleşmesi planlanıyor.”

F-16'LARIN YERİNİ ALACAK

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması planlanan F-16 uçaklarının yerini alması amacıyla başlatılan yerli ve milli savaş uçağı projesi, 5 Ağustos 2016'da Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında imzalanan sözleşmeyle resmiyet kazanmıştı.

KAAN'ın ilk prototipinin üretiminin gerçekleştirilmesinin ardından 21 Şubat 2024 tarihinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti. Bu uçuşta KAAN, 13 dakika havada kalarak, 8 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaşmıştı.

ENDONEZYA'YA YERLİ MOTORLA İHRAÇ EDİLECEK

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında, Endonezya ile 48 adetlik satış sözleşmesi geçtiğimiz gün İDEF 2025'te imzalandı.

KAAN'ın Endonezya'ya ihraç edilecek 48 adet uçağının da yerli motor TF35000'lerle üretilen uçaklardan oluşacağı belirtiliyor.