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Haber Merkezi

Türkiye, savunma sanayiindeki atılımlarıyla küresel arenada dikkat çeken bir ülke haline geldi.

Son yıllarda yerli ve milli üretim odaklı projeleriyle sektörde güçlü bir konuma ulaşan Türkiye, savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığı büyük ölçüde azalttı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, KALKAN DİHA'nın, 14. sistem tanımlama testini tamamladığını açıkladı.

Söz konusu başarılı testi sosyal medya hesabından duyuran Bayraktar, paylaşımında uçuş anına dair görüntülere yer verdi.

KEŞİF VE İSTİHBARAT GÖREVLERİ İÇİN FAALİYET YÜRÜTECEK

Milli teknoloji hamlesi kapsamında dışa bağımlılığı büyük ölçüde azaltan ve insansız hava araçları arasında başarısıyla adından sıkça söz ettiren Baykar, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyet yürütecek Kalkan DİHA'yı üretti.

14. SİSTEM TANIMLAMA TESTİNİ DE BAŞARIYLA TAMAMLADI

Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar KALKAN DİHA VTOL PT-6 14. sistem tanımlama testini de başarıyla tamamladı.