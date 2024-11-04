Kameralarda sorun var: Apple ücretsiz onarım sunmaya başladı

Haber Merkezi

Apple, 10 Nisan 2023 ile 28 Nisan 2024 tarihleri arasında üretilen bazı iPhone 14 Plus modellerinde bulunan arka kameralarda ön izleme sorunu olduğunu açıkladı.

Sorunun, cihazların çok küçük bir yüzdesini etkilediği belirtildi. Apple, sorunu gidermek için ücretsiz onarım hizmeti sunuyor.

CİHAZINIZIN ÜCRETSİZ ONARIM PROGRAMINA UYGUN OLUP OLMADIĞINI NASIL ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

İlk olarak, Ayarlar > Genel > Hakkında yolunu izleyerek cihazınızın seri numarasını öğrenmeniz gerekiyor.

Ardından, Apple'ın destek sayfasına giderek ilgili alana seri numaranızı girerek uygunluk kontrolü yapabilirsiniz.

Eğer cihazınız bu programa uygunsa, bir dizi onarım seçeneğinden yararlanabileceksiniz.

ONARIM İÇİN HAZIRLIK NASIL YAPILMALI

Onarım için Apple Store veya Yetkili Servis Sağlayıcısı'na gitmeyi tercih ederseniz, cihazınızı ve varsa soruna dahil olan aksesuarları yanınıza almanız gerekiyor.

Randevu öncesinde iPhone'unuzu yedeklemeniz ve kişisel bilgilerinizi korumak adına cihazı sıfırlamanız da öneriliyor.

Cihazınızı göndermeyi tercih ederseniz, fiziksel SIM kartınızı çıkarmanız ve eSIM kullanıyorsanız kablosuz sağlayıcınızla iletişime geçerek hizmeti askıya almanız gerekiyor.