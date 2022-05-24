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    Kanada'da Tesla Model Y, durup dururken yandı

    Kanada'da meydana gelen olayda bir Tesla Model Y aracı, durup dururken alevlere teslim oldu. Sürücü, camı kırarak yanmaktan kurtuldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 15:07
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 15:36
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    Kanada'da Tesla Model Y, durup dururken yandı

    Geçtiğimiz yıllarda bazı Tesla otomobilleri park halindeyken cayır cayır yanmıştı ve bu durum elektrikli araçların güvenilirliğini bir kez daha sorgulatmıştı.

    Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, sırasıyla Şanghay, San Francisco ve Hong Kong’da bulunan üç Model S aracını enkaz haline çeviren yangınların ardından batarya yazılımını güncellediğini belirterek sorunları giderdiğini söylemişti.

    Yeni bir yangın daha

    Kanada’da Jamil Jutha isimli bir sürücü, normal bir şekilde giderken Tesla Model Y aracında bir sorun oluştu.

    Bir anda güç kaybeden ve tamamen kapanan 2021 model aracın hava girişlerinden içeriye duman dolmaya başladı. Sürücünün camları kırarak dışarı çıktığı andan hemen sonra araç yanmaya başladı.

    Kanada'da Tesla Model Y, durup dururken yandı

     

    tesla

    Olayın ardından açıklama yapan talihsiz sürücü, bir anda bataryadan duman gelmeye başladığını ve aracının alevlere teslim olduğunu söyledi. Öte yandan araçtaki yangının kaynağının ne olduğu henüz açıklanmadı.

    tesla

    tesla


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