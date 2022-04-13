Karadeniz’de sürüklenen serseri mayınları ANKA tespit etti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan ANKA İHA’ya entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlar sayesinde, Karadeniz’de sürüklenen serseri mayınların tespit edildiği açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş nedeniyle Karadeniz'de yaşanan belirsizlik sonrası deniz mayınları sürüklenerek Türk kara sularına girmeye başladı.

Bulunan mayınlar imha ediliyor

Büyük tehlike arz eden serseri mayınların tespiti için Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'ne bağlı birimlerin yoğun çabalarıyla bazı mayınlar bulunarak kontrollü bir şekilde imha edildi.

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Mayınlar, ANKA'ya entegre edilen sistemle bulundu

İHA'nın haberine göre; Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İHA’larımıza yeni bir kabiliyet daha kazandırdık. Denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmaları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ANKA İHA’sına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlarımız ile başarılı şekilde gerçekleştirildi. Tebrikler" ifadelerini kullandı.

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