Kasım ayının en güçlü Android telefonları belli oldu

Haber Merkezi

AnTuTu, kasım ayının en güçlü akıllı telefonlarını sıraladığı yeni bir liste yayınladı.

Qualcomm Snapdragon ve MediaTek Dimensity işlemciler arasındaki rekabetin kızıştığı listede, Asus ROG Phone 9 Pro zirvede yer alıyor.

ASUS ROG PHONE 9 PRO LİDER

Oyun odaklı bir telefon olan Asus ROG Phone 9 Pro, Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemcisi sayesinde AnTuTu performans testlerinde birinci sırada yer aldı.

Rakipsiz hız ve verimlilik sunan ROG Phone 9 Pro, oyuncular ve ileri düzey kullanıcılar için ideal bir seçenek.

VİVO VE OPPO, MEDİATEK'TEN GÜÇ ALIYOR

Vivo X200 Pro ve Oppo Find X8 Pro, MediaTek Dimensity 9400 yonga setiyle AnTuTu listesinde ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

Bu telefonlar, MediaTek'in amiral gemisi performansında Qualcomm ile rekabet edebileceğini gösteriyor.

AnTuTu listesindeki ilk 10 telefonun altısı Snapdragon 8 Elite, dördü ise MediaTek Dimensity 9400 kullanıyor. Bu durum, iki yonga seti üreticisi arasındaki rekabetin ne kadar yakın olduğunu gösteriyor.

REDMİ K80 PRO HIZLI BİR GİRİŞ YAPTI

Redmi K80 Pro, MediaTek Dimensity 9400 işlemcisi ve rekabetçi fiyatıyla AnTuTu listesine 10. sıradan giriş yaptı.

Piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra listeye girmeyi başaran K80 Pro, güçlü performans ve uygun fiyat arayan kullanıcılar için cazip bir seçenek.