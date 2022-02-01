Katlanabilir Google Pixel’in fiyatı ortaya çıktı

Google, akıllı telefonlarda yeni trend olan katlanabilir telefon modeli Google Pixel Fold üzerinde çalışıyor. Telefonun fiyatı hakkında bazı detaylar sızdırıldı.

Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlar, her ne kadar bazı ekran sorunlarıyla beraber gelse de üreticiler bu pazara hakim olmak istiyor.

Samsung, Huawei ve Motorola'dan sonra Google da katlanabilir telefon pazarına girmek için gün sayıyor.

Google'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu olacağı söylenen Pixel Fold, şimdiye kadar birçok kez ertelenmiş ve sonunda iptal edildiği dedikoduları ortaya çıkmıştı. Ancak gelen bilgiler, telefonun geliştirme aşamasında olduğunu gösteriyor.

GOOGLE PIXEL FOLD FİYATI

Samsung, şu anda katlanabilir telefon pazarına hakim durumda, dolayısıyla Google'ın Samsung ile rekabet edebilmesi için daha iyi veya daha ucuz bir ürün çıkarması gerekiyor.

9to5Google’a göre, katlanabilir Pixel 1.399 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Bu sayede telefon, Samsung Galaxy Z Fold 3’ten 400 dolar daha ucuz olacak.

Google, gelecek ay büyük ekranlı cihazlar için Android 12L’yi yayınlayacak. Bu sayede, Google Pixel Fold hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.