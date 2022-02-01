Euro
15.09
0.77%
Dolar
13.40
0.60%
Altın
777.57
0.90%
Borsa
2032
1.46%
Bitcoin
518.427
3.61%
BTXN Coin
31.94
2.20%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 4 C

    Katlanabilir Google Pixel’in fiyatı ortaya çıktı

    Google, akıllı telefonlarda yeni trend olan katlanabilir telefon modeli Google Pixel Fold üzerinde çalışıyor. Telefonun fiyatı hakkında bazı detaylar sızdırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 10:59
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 11:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Katlanabilir Google Pixel’in fiyatı ortaya çıktı

    Ekran teknolojilerinin bir hayli gelişmesi ile birlikte karşımıza çıkan katlanabilir akıllı telefonlar, her ne kadar bazı ekran sorunlarıyla beraber gelse de üreticiler bu pazara hakim olmak istiyor.

    Samsung, Huawei ve Motorola'dan sonra Google da katlanabilir telefon pazarına girmek için gün sayıyor.

    Google'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu olacağı söylenen Pixel Fold, şimdiye kadar birçok kez ertelenmiş ve sonunda iptal edildiği dedikoduları ortaya çıkmıştı. Ancak gelen bilgiler, telefonun geliştirme aşamasında olduğunu gösteriyor.

    Katlanabilir Google Pixel’in fiyatı ortaya çıktı #1

    GOOGLE PIXEL FOLD FİYATI

    Samsung, şu anda katlanabilir telefon pazarına hakim durumda, dolayısıyla Google'ın Samsung ile rekabet edebilmesi için daha iyi veya daha ucuz bir ürün çıkarması gerekiyor.

    9to5Google’a göre, katlanabilir Pixel 1.399 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Bu sayede telefon, Samsung Galaxy Z Fold 3’ten 400 dolar daha ucuz olacak.

    Google, gelecek ay büyük ekranlı cihazlar için Android 12L’yi yayınlayacak. Bu sayede, Google Pixel Fold hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.


    Görüş Bildir