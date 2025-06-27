Katlanabilir iPhone nasıl olacak: Ekran özellikleri sızdırıldı

Apple'ın uzun süredir beklenen katlanabilir iPhone'u ile ilgili ilk somut teknik özellik sızıntısı geldi.

Güvenilir bir sektör kaynağından gelen bilgilere göre, şu anda test edilen bir prototipin ekran özellikleri, Apple'ın en büyük rakibi Samsung'un gerisinde kalabileceğini gösteriyor.

DAHA KÜÇÜK EKRAN, DAHA DÜŞÜK ÇÖZÜNÜRLÜK İDDİASI

Sızıntıya göre, katlanabilir iPhone prototipinin ana ekranı 7,58 inç boyutunda ve yaklaşık 2713 x 1920 çözünürlüğünde olacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Samsung'un gelecek ay tanıtacağı Galaxy Z Fold 7'nin 8,2 inçlik daha büyük bir ana ekrana sahip olması bekleniyor.

Bu durum, Apple'ın ilk katlanabilir modelinde ekran boyutu açısından rakiplerine kıyasla daha mütevazı bir başlangıç yapabileceğine işaret ediyor.

Raporlara göre Apple, bu yeni telefonu ayrı bir niş ürün olarak değil, Pro Max modellerinin yerini alacak bir üst düzey varyant olarak satmayı planlıyor.

APPLE'IN AVANTAJI "GÖRÜNMEZ" KATLANMA İZİ OLABİLİR

Ekran boyutu daha küçük olsa da bu durum katlanabilir iPhone'un rekabet edemeyeceği anlamına gelmiyor.

Çok sayıda rapora göre, Apple'ın katlanabilir bir telefon için bu kadar uzun süre beklemesinin nedeni, ekrandaki katlanma izini "görünmez" hale getirmek istemesi.

Eğer Apple bunu başarabilirse, bu özellik rakiplerine karşı çok büyük bir avantaj sağlayabilir.

Ayrıca, Galaxy Z Fold 7'nin 4.400 mAh gibi nispeten küçük bir batarya ile geleceği söylentileri doğruysa, Apple'ın daha iyi pil ömrü sunarak da öne geçme şansı bulunuyor.