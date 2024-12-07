Katlanabilir iPhone ne zaman tanıtılacak: Yeni bilgiler geldi

Haber Merkezi

Katlanabilir akıllı telefon pazarı, son dönemde kullanıcı ilgisinin azalmasıyla durgunluk yaşıyor.

Ancak, ekran analisti Ross Young, Apple'ın 2026 yılında piyasaya sürmesi beklenen katlanabilir iPhone'unun bu durumu değiştirebileceğini öngörüyor.

APPLE, KATLANABİLİR PAZARA GİRİYOR

Young, Apple'ın 2026 yılının ikinci yarısında katlanabilir telefon pazarına gireceğini ve bunun pazarda önemli bir büyümeye yol açacağını belirtiyor.

Apple'ın amiral gemisi akıllı telefonlardaki güçlü konumu, katlanabilir cihazlar için rekor bir yıl yaşanmasını sağlayabilir.

Young, Apple'ın katlanabilir iPhone'u sayesinde katlanabilir pazarda 2026 yılında yüzde 30'un üzerinde büyüme bekliyor. Bu büyümenin 2027 ve 2028 yıllarında da yüzde 20 oranında devam etmesi öngörülüyor.

KATLANABİLİR İPHONE HAKKINDA SÖYLENTİLER

Apple'ın katlanabilir bir iPhone geliştirdiğine dair söylentiler uzun zamandır dolaşıyor. Bazı analistler, Apple'ın 2026 yılının Eylül ayında katlanabilir bir iPhone'u piyasaya sürebileceğine inanıyor.

İlk katlanabilir iPhone'un 7,9 ila 8,3 inç arasında bir ekrana sahip olması ve Samsung Galaxy Z Flip gibi "dikey katlanan" bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

Dikey katlanabilen cihaz, açıldığında tam boy bir iPhone deneyimi sunarken, katlandığında ise daha küçük ve cepte taşınabilir hale gelecek.