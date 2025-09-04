Katlanabilir iPhone ve iPad hakkında yeni bilgiler geldi

Apple'ın merakla beklenen katlanabilir cihazlarına ilişkin yol haritası, güvenilir analist Ming-Chi Kuo'nun yeni açıklamalarıyla netleşmeye başladı.

Kuo'ya göre Apple, ilk olarak katlanabilir iPhone'u, ardından da daha büyük ekranlı katlanabilir bir iPad'i piyasaya sürecek.

İLK OLARAK KATLANABİLİR iPHONE GELECEK

Birden fazla kaynağın doğruladığı bilgiye göre, Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u 2026 yılında iPhone 18 serisinin bir parçası olarak tanıtılacak.

Analist, bu modelin 2026'da 8 ila 10 milyon, 2027'de ise 25 milyona kadar satış rakamına ulaşmasını bekliyor.

2028'DE 20 İNÇLİK KATLANABİLİR IPAD

Daha önce ne zaman çıkacağı belirsiz olan katlanabilir iPad'in ise 2028 yılında piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Açıldığında 18 ila 20 inç arasında bir ekrana sahip olması beklenen bu cihazın, katlanabilir iPhone'dan "oldukça yüksek" bir fiyata sahip olacağı belirtiliyor.