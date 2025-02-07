Katlanabilir iPhone'un bazı özellikleri ortaya çıktı

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Apple'ın katlanabilir iPhone'u hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre, cihaz Samsung Galaxy Z Fold 6 gibi kitap tarzı bir tasarıma sahip olacak.

BÜYÜK VE İNCE EKRAN

Cihazın iç ekranının 12 inç büyüklüğünde olması bekleniyor. Bu, daha önceki tahminlerden daha büyük bir ekran anlamına geliyor.

Katlanmış halde 9,2 mm, açılmış halde ise sadece 4,6 mm kalınlığında olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Galaxy Z Fold 6 katlanmamış halde 5,6 mm, katlanmış halde ise 12,1 mm kalınlığında.

SAMSUNG, EKRAN TEDARİK EDECEK

Ekranın Samsung tarafından tedarik edileceği ve şirketin Apple için özel olarak UTG Lens adlı bir teknoloji geliştirdiği söyleniyor.

Bu teknolojinin, Samsung'un katlanabilir cihazlarında kullandığı ultra ince camın (UTG) bir çeşidi olması muhtemel.

ÇİFT KAMERA VE METALENS TEKNOLOJİSİ

Apple'ın katlanabilir iPhone'unun, birincil ve geniş açılı olmak üzere iki arka kameraya sahip olması bekleniyor.

Ön kamera için ise iPhone 17'de de kullanılması beklenen metalens teknolojisi düşünülüyor. Bu teknoloji, daha hafif ve ince lensler üretmeyi mümkün kılıyor.

Diğer katlanabilir telefonlar gibi, Apple'ın katlanabilir iPhone'unun da iki pile sahip olması ve bunların toplam kapasitesinin 5.000 mAh olması bekleniyor.

Apple'ın pil tedarikçisinin, pil boyutunu küçültmek için 3D yığılmış teknoloji kullanacağı iddia ediliyor.

ÇIKIŞ TARİHİ VE SATIŞ HEDEFİ

Sızıntılara göre, Apple'ın katlanabilir iPhone'u 2026 sonbaharında, muhtemelen iPhone 18 ile birlikte piyasaya sürülecek. Apple, 2026'da 8 ila 10 milyon adet, 2027'de ise 20 milyon adet katlanabilir iPhone satmayı hedefliyor.