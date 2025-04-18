Katlanabilir iPhone'un fiyatı bir kez daha sızdırıldı

Haber Merkezi

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u, teknoloji dünyasının gündeminden düşmüyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da çeşitli kaynaklardan gelen sızıntılar ve söylentiler, bu gizemli cihazın yavaş yavaş şekillenmesine yardımcı oluyor.

Son olarak, cihazın fiyatıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Saygın analist Ming-Chi Kuo'nun daha önce cihazın yüksek fiyatlı olacağını öngörmesi, beklentileri artırmıştı.

Kuo, cihazın 2 bin ila 2 bin 500 dolar arasında bir fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceğini tahmin etmişti. Şimdi ise Instant Digital adlı başka bir kaynak, bu fiyat aralığını biraz daha daraltarak yeni bir tahmin paylaştı.

YENİ FİYAT TAHMİNİ: RAKİPLERLE REKABET EDEBİLECEK Mİ

Instant Digital'in tahminine göre, katlanabilir iPhone'un perakende satış fiyatı 2 bin 100 ila 2 bin 300 dolar arasında olacak.

Bu, cihazı şu anda katlanabilir telefon pazarının lideri olan Samsung'un Galaxy Z Fold 6 modelinden (1.899 dolar) 200 veya 400 dolar daha pahalı hale getirebilir.

Ancak, Samsung'un Galaxy Z Fold 7 modelini ve olası bir fiyat artışını da göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Bu durumda, iki ana rakip arasındaki rekabet daha da kızışabilir. Google'ın rakibi Google Pixel 9 Pro Fold ise şu anda 1.799 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Söylentilere göre, katlanabilir iPhone'un fiyatı rakiplerinden daha yüksek olacak. Ancak Apple, bu farkı kapatacak önemli özelliklerle piyasaya girmeye hazırlanıyor.

En dikkat çekici iddialardan biri, katlanabilir iPhone'un, katlanabilir cihazlarda sıkça rastlanan ekran kırışıklığı sorununu tamamen ortadan kaldırabileceği yönünde. Eğer bu iddia doğruysa, Apple rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde edebilir.

KATLANABİLİR İPHONE NE ZAMAN PİYASAYA SÜRÜLECEK

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'unun 2026'nın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Şirketin, bu modele ek olarak katlanabilir bir iPad de piyasaya sürebileceği konuşuluyor. Ancak, iPad'in daha sonraki bir tarihte tanıtılması daha olası görünüyor.

Sızdırılan bilgilere göre, katlanabilir iPhone, 7,8 inç katlanabilir ekrana ve 5,5 inç kapak ekranına sahip olacak. Cihazın iç ekranının 4:3 veya benzer bir en boy oranına sahip olacağı belirtiliyor.