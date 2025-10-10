Katlanabilir iPhone'un tasarımı netleşiyor: Yeni bilgiler geldi

Apple'ın uzun süredir konuşulan katlanabilir iPhone modeli hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Güvenilir analist Ming-Chi Kuo ve Jeff Pu'ya göre, iPhone 18 Fold olarak adlandırılması beklenen modelin 2026'nın son çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.

TİTANYUM MENTEŞE VE TOUCH ID'YE GEÇİŞ

Kuo'ya göre Apple, standart bir telefondan çok daha dayanıklı olacak menteşe bileşenlerinde titanyum ve paslanmaz çelik kullanacak.

En büyük sürpriz ise, Apple'ın katlanabilir modelinde Face ID'yi kaldırarak biyometrik kimlik doğrulama için Touch ID'ye geri döneceği iddiası oldu.

EKRAN BOYUTLARI VE TASARIM

Aktarılan bilgilere göre katlanabilir iPhone, 5,5 inçlik bir dış ekrana ve açıldığında 7,8 inçlik bir iç ekrana sahip olacak.

Bloomberg'den Mark Gurman ise daha önce, cihazın tasarımının yan yana yerleştirilmiş iki iPhone Air'ı andıracağını belirtmişti.

ÜRETİM SÜRECİ BAŞLADI

Tedarik zinciri kaynaklarından Jeff Pu, katlanabilir iPhone'un şu anda Foxconn'da Yeni Ürün Tanıtım (NPI) aşamasında olduğunu bildirdi. Seri üretimin ise 2026'nın ikinci yarısında başlaması bekleniyor.

Tüm bu bilgiler, cihazın 2026 sonbaharında iPhone 18 serisiyle birlikte tanıtılacağı yönündeki söylentilerle örtüşüyor.