Katlanabilir telefon pazarında durgunluk var: Gözler Apple'da

Haber Merkezi

Katlanabilir telefon pazarı, son zamanlarda durgunluk yaşıyor. Display Supply Chain Consultants (DSCC) verilerine göre, 2024'ün üçüncü çeyreğinde katlanabilir ekran sevkiyatları yıllık bazda ilk kez düştü.

Bu düşüşün kısa vadede de devam etmesi bekleniyor. DSCC, 2025 yılında katlanabilir ekran sevkiyatlarında yüzde 4'lük bir daralma öngörüyor.

BAZI ÜRETİCİLER KATLANABİLİR PAZARINDAN ÇEKİLİYOR

Katlanabilir ekran sevkiyatlarındaki düşüşün nedenlerinden biri, bazı üreticilerin bu pazardan çekilmesi.

Infinix, Itel ve Tecno gibi düşük bütçeli markaların yanı sıra Çin'den büyük bir ismin de katlanabilir telefon üretimini durdurması bekleniyor.

OnePlus, Realme ve iQOO'nun da sahibi olan Çinli BBK Electronics'e ait Vivo veya Oppo markalarından birinin katlanabilir telefonlara veda edebileceği konuşuluyor.

SAMSUNG VE HUAWEI LİDERLİĞİ SÜRDÜRÜYOR

Samsung ve Huawei, küresel katlanabilir cihaz pazarında liderliği elinde tutuyor. Ancak DSCC, Galaxy Z Flip 6 modelinin ekran sevkiyatlarının geçen yılki Galaxy Z Flip 5'e göre yüzde 10 daha düşük olacağını tahmin ediyor.

Galaxy Z Flip 6, 2024'te en çok satan katlanabilir telefon olmasına rağmen, Avrupa ve Kore dışındaki pazarlarda beklenen ilgiyi görmedi.

Samsung'un genel katlanabilir panel sevkiyatları 2024'te yüzde 20 düşüşle 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerileyecek. Huawei'nin katlanabilir panel tedariki de ikinci çeyrekteki %30 pazar payından üçüncü çeyrekte yüzde 20'ye düştü.

APPLE, KATLANABİLİR PAZARINI CANLANDIRABİLİR Mİ

Durgunluk yaşayan katlanabilir telefon pazarının kurtarıcısı Apple olabilir. Apple'ın ilk katlanabilir cihazının 2026'nın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

DSCC, bu cihazın katlanabilir telefon pazarında yüzde 30'luk bir büyüme sağlayacağını ve bu büyümenin 2027 ve 2028'de yüzde 20 oranında devam edeceğini öngörüyor.