Katlanabilir telefon satışlarında zirve değişti: İşte en çok satan markalar Huawei, yılın ikinci çeyreğinde katlanabilir teefon satışlarında Samsung'u geçmeyi başardı.

Haber Merkezi

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy Fold ile birlikte ilk defa katlanabilir telefon pazarına girmiş ve pazardaki yarışı başlatmıştı. Daha sonra ise birçok üretici, kendi katlanabilir modellerini piyasaya sürmeye başlamıştı.

Katlanabilir modellerin fiyatları ilk başta oldukça yüksek olsa da daha sonra fiyatlar yavaş yavaş geriye çekildi.

SATIŞLARDA ZİRVE DEĞİŞTİ

Huawei, yılın ikinci çeyreğinde katlanabilir telefon satışlarında Samsung'u geçmeyi başardı.

Huawei, 2024’ün ikinci çeyreğinde yıllık oranda yüzde 229’luk devasa bir büyümeye imza attı. Tüm bunların ABD’den gelen yaptırımlara rağmen olması ise oldukça dikkat çekiyor.

Huawei'in bu başarısı, büyük ölçüde Mate X5 modelinin Çin'deki satışları ve uzun zamandır beklenen 5G desteğinden kaynaklanıyor.

İkinci çeyrekteki büyümenin en büyük kaynağı, Asya Pasifik bölgesinde katlanabilir telefon satışlarının artması oldu.

Yıllardır katlanabilir telefon satışlarında zirvede olan Güney Koreli Samsung ise satışlarını geçen yıla göre yüzde 5 artırdı ve rakibinin gerisinde kaldı.