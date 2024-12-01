Kaydedilen en güçlü patlamadan dakikalar önce duyulan gizemli sinyal

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2022 yılında Pasifik'te bulunan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai su altı yanardağının patlaması, modern zamanların en güçlü patlaması olarak kayıtlara geçti.

Bu patlama, 61 megaton TNT'ye eşdeğer enerji açığa çıkararak 8,4 büyüklüğünde bir depreme denk bir etki yarattı.

Japonya Deprem Araştırma Enstitüsü'nden bir ekip, bu devasa patlamadan önce ilginç bir keşifte bulundu.

Yanardağın yakınında okyanus tabanının zayıf bir kısmının çökmesiyle oluşan bir "sismik dalga" tespit ettiler. Bu dalga, patlamadan sadece 15 dakika önce uzaktaki izleme istasyonları tarafından algılandı.

SİSMİK DALGALAR VE PATLAMA ARASINDAKİ BAĞLANTI

Araştırmacılar, Tonga yanardağının duvarlarındaki bu çatlağın deniz suyu ve magmanın deniz tabanı ile yeraltı magma odası arasında karışmasına izin verdiğini ve bunun da büyük bir "buhar" püskürmesini tetiklediğini düşünüyor.

Çalışmanın başyazarı Takuro Horiuchi, birçok patlamadan önce sismik aktivitelerin meydana geldiğini, ancak bu sinyallerin genellikle belirsiz olduğunu ve yanardağa yakın mesafelerde tespit edilebildiğini belirtiyor.

PATLAMANIN BOYUTU VE ETKİLERİ

Hunga Tonga-Hunga Ha'apai yanardağı 15 Ocak 2022'de patladığında, tarihi su altı patlaması ndan çıkan ses dalgaları 6.200 mil uzaklıktaki Alaska'dan bile duyuldu.

Patlama sonucu yaklaşık 58 bin olimpik yüzme havuzu büyüklüğünde su buharı atmosfere fırladı ve Tonga yanardağının sularında şiddetli yıldırım fırtınaları ve tsunamiler oluştu.

ARAŞTIRMANIN DETAYLARI

Sismik aktivitenin volkanik patlamalara yol açtığını bilen ekip, 760 kilometre uzaklıktaki Fiji ve Futuna adalarındaki iki deprem izleme istasyonundan alınan verileri inceledi.

Sadece aletlerle tespit edilebilen bir titreşim olan Rayleigh dalgalarının belirtilerini buldular. Tonga yerel saatle 16:47'de patladı ve dalgalar tam 15 dakika önce, 16:32'de oluştu.

Araştırmacılar, bu çalışmadan elde ettikleri bilgilerin gelecekteki volkanik faaliyetler öncesinde acil müdahale ekipleri için "bu tür analizlerin gerçek zamanlı olarak" uygulanmasına yardımcı olmasını umuyor.

Dr. Mie Ichihara, tüm bu farklı sensörlerin bir gün deniz altı volkanlarının potansiyel olarak ölümcül faaliyetlerinin daha kolay öngörülebilmesi ve güvenli bir şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla kullanılabileceğini umduğunu dile getiriyor.