Kaz dışkısında kanserle savaşan bileşen keşfedildi

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Chicago'da bir ortaokul öğrencisi, bilim kulübü için getirdiği kaz dışkısında antibiyotik ve kanserle savaşan özellikler taşıyan yeni bir bileşen ortaya çıkardı.

Bu keşif, bilim dünyasında büyük heyecan yarattı ve öğrencinin "gerçek bir biyomedikal bilim insanı" olarak kutlanmasını sağladı.

KAZ DIŞKISINDA GİZLENEN SIR

Illinois Üniversitesi'nden araştırmacıların gözetiminde çalışan öğrenci, kaz dışkısından antibiyotik aktivitesi gösteren bir bakteriyi izole etmeyi başardı.

Bu bakterinin ürettiği doğal bileşiğin daha önce bilim dünyası tarafından bilinmediği ve laboratuvar ortamında kanserle savaşma özelliği gösterdiği ortaya çıktı.

Öğrenciler, bilimsel kariyerleri desteklemeyi amaçlayan 14 haftalık bir eğitim programına katılıyordu.

Bu program kapsamında öğrencilerden, mahallelerinde yeni biyoaktif bileşikler keşfetmeleri istendi. Öğrencilere, bakterilerin güvenli bir şekilde nasıl yetiştirileceği ve analiz edileceği öğretildi.

PSEUDOMONAS İDAHONENSİS BAKTERİSİ

Kaz dışkısını getiren öğrenci, Pseudomonas idahonensis adlı bir bakteri türünü izole etmeyi başardı.

Bu bakterinin, cilt enfeksiyonlarına neden olan bir bakteri türünün büyümesini yüzde 90'dan fazla engellediği tespit edildi.

YENİ BİR DOĞAL ÜRÜN: ORFAMİD N

Pseudomonas bakterisi, aynı zamanda bilim insanları tarafından daha önce hiç görülmemiş olan orfamid N adlı yeni bir doğal ürün de üretti.

Orfamid ailesindeki diğer bileşiklerin tıbbi özelliklere sahip olduğu bilindiği için, orfamid N üzerinde de araştırmalar yapıldı.

Laboratuvar ortamında orfamid N'nin, melanom ve yumurtalık kanseri hücrelerinin büyümesini yavaşlattığı görüldü.

DOĞADAN İLHAM ALAN İLAÇLAR

Antibiyotik direncinin artmasıyla birlikte, bilim insanları yeni ilaçlar geliştirmek için doğaya yöneliyor. Doğal kaynaklardan elde edilen antibiyotikler, enfeksiyonlarla mücadelede umut vaat ediyor.

UZUN VE ZORLU BİR SÜREÇ

Yeni antibiyotikler geliştirmek, uzun yıllar süren araştırmalar ve testler gerektiriyor. Bu süreçte başarısızlık oranı da oldukça yüksek.

Ancak, bu keşif, genç nesilleri antibiyotik araştırmalarına teşvik etmek ve doğanın sunduğu potansiyeli ortaya çıkarmak için önemli bir adım.