Kışın ev sıcaklığı kaç olmalı: Uzmanlar, Dünya Sağlık Örgütü'nün 18 derece önerisine karşı çıkıyor

Haber Merkezi

Enerji maliyetlerinin arttığı günümüzde, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ev termostatlarını 18°C'ye ayarlama önerisi, sağlık uzmanları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Uzmanlar, bu sıcaklığın sağlıksız olduğunu ve hastalıklara yol açabileceğini savunuyor.

UZMANLAR, 20°C'Yİ ÖNERİYOR

Isıtma ve sağlık uzmanları, DSÖ'nün önerisini eleştirerek ev sıcaklığının en az 20°C olması gerektiğini belirtiyor.

Bu görüş, 2.000 İngiliz vatandaşının katıldığı bir ankette ortaya çıkan tercih edilen sıcaklığın 19,5°C olmasıyla da örtüşüyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Sosyal medya kullanıcıları da DSÖ'nün önerisine tepki gösterdi. Birçok kullanıcı, 18°C'nin çok düşük bir sıcaklık olduğunu ve evlerini yeterince ısıtamadıklarını ifade etti.

DSÖ'NÜN GEREKÇESİ

DSÖ, 18°C'nin uygun şekilde giyinen sağlıklı insanlar için yeterli olduğunu savunuyor.

Kuruluş, evlerin iç ortam sıcaklıklarının sakinleri soğuğun zararlı etkilerinden koruyacak kadar yüksek olması gerektiğini belirtiyor.

Ancak uzmanlar, 18°C'nin birçok insan için konforlu bir sıcaklık olmadığını ve sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor.

Özellikle yaşlılar ve kalitesiz konutlarda yaşayanlar, soğuktan dolayı hastalanma riskiyle karşı karşıya.

Enerji fiyatlarının yüksek olduğu bir dönemde, birçok kişi ısınma maliyetlerinden tasarruf etmek istiyor.

Ancak, sağlık uzmanları, artan maliyetlere rağmen evlerin yeterince sıcak olması gerektiği konusunda uyarıyor.

Uzmanlar, ev sıcaklığının düşük olması durumunda nem ve küf oluşma riskinin artığını belirtiyor. Bu durum, solunum yolu hastalıkları ve astım gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Sosyal medya kullanıcıları da evlerinin 18°C'de nemli ve küflü hale geldiğini belirterek uzmanları destekliyor. Birçok kullanıcı, küf oluşumunu önlemek için sıcaklığın en az 21°C olması gerektiğini ifade ediyor.