KKTC'de E-Devlet Mobil Uygulaması tanıtıldı

KKTC Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen tanıtım programına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda kurum yetkilisi katıldı.

Program, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Ardından, KKTC’de birçok kamu hizmetinin internet üzerinden sağlanacağı E-Devlet Mobil Uygulaması tanıtım filmi gösterildi.

"İZOLASYON VE AMBARGOLARA TEKNOLOJİ İLE MEYDAN OKUYORUZ"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye destekli altyapı yatırımlarının KKTC’nin güçlenmesinde kritik rol oynadığını vurguladı.

Tatar, E-Devlet Mobil Uygulaması ile devlet kurumlarının güçleneceğini, işlemlerin kolaylaşacağını ve Kıbrıs Türk gençliğinin teknoloji ile yapay zekada üst düzey hedeflere ulaşacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de Türkiye ile bağlarını güçlendirerek varlığını sürdüreceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

KKTC, izolasyon ve ambargolara teknolojik gelişmelerle meydan okuyor. Vurulmaya çalışılan prangaları teknoloji ile aşıyoruz. Bugünün teknolojisi, sesimizi dünyaya duyuruyor. Kıbrıs Türkü vardır ve teknoloji ile her türlü engeli aşacaktır.

ÜSTEL: "YATIRIMLARIMIZ GENÇLERİMİZE YÖNELİK"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan mali ve iktisadi işbirliği anlaşmalarıyla KKTC’deki projelere ciddi finans desteği sağlandığını belirtti.

Üstel, sağlık, ulaştırma, tarım, turizm ve eğitim alanlarında yürütülen projelerle halkın yaşamını kolaylaştıracak uygulamaları aktardı. Ayrıca, son iki yılda 40 yeni okul inşa edildiğini ve 40 okulda güçlendirme çalışmaları yapıldığını ifade ederek, “Tüm yatırımımız, geleceğimiz gençlerimize yöneliktir.” dedi.

TÜRKSAT: DİJİTAL DÖNÜŞÜM KKTC'DE HIZ KAZANDI

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, KKTC’deki dijital dönüşüm çalışmalarının Türkiye’deki sürece paralel olarak ilerlediğini belirtti.

Atalay, Türkiye’deki teknolojik deneyimin KKTC’ye aktarıldığını ve e-Devlet sisteminin yeni teknolojilerle geliştirildiğini ifade ederek, vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay ve doğrudan erişim sağlayacağını söyledi.