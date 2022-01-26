Kontrolden çıkan SpaceX roketi Ay'a çarpacak

Uzmanlar, yaklaşık yedi yıl önce fırlatılan SpaceX Falcon 9 roketinin Ay ile çarpışmaya yakın olduğunu söylüyor.

Gök bilimciler, neredeyse yedi yıl önce uzaya fırlatılan bir SpaceX roketinin mart ayının başında Ay'a çarpma yolunda olduğunu açıkladı.

İlk olarak Derin Uzay İklim Gözlemevi’ni kurmak için Florida’dan 2015’te fırlatılan Falcon 9 roketi, kontrolden çıkarak yıllardır karmaşık bir yörüngede seyrediyor.

AY'A DOĞRU İLERLİYOR

Dünya atmosferine geri dönmek için yeterli yakıta sahip olmayan Falcon 9, ayrıca Dünya-Ay çekiminden kaçmak için gerekli enerjiden de yoksun.

Uzay gözlemcileri, roketin 4 Mart'ta Ay'a çarpacağına inanıyor. Ancak bu çarpışma, tahmin edebileceğiniz gibi oldukça küçük olacak ve Ay'ın uzak tarafında gerçekleşeceği için Dünya'dan bile görülemeyecek.





Bu ayın başlarında, Dünya'ya yakın nesneleri, asteroitleri ve kuyruklu yıldızları izlemek için yaygın olarak kullanılan Project Pluto yazılımını yazan Bill Gray, amatör ve profesyonel gök bilimcilere roketle ilgili ek gözlemler yapmaları için bir çağrı yaptı.

NASA'nın Lunar Reconnaissance Orbiter ve Hindistan'ın Chandrayaan-2 uzay aracı da dahil olmak üzere, şu anda ayın yörüngesindeki uydular, çarpışmaya dair çeşitli veriler toplayacak.

2009'da NASA, veri toplamak için kasıtlı olarak kullanılmış bir roketi Ay'a düşürmüştü. Ancak şimdiki çarpışma, ilk kez bir uzay donanımı parçasının istemeden Ay yüzeyine çarpacağı anlamına geliyor.