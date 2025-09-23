Korkunç bir çalışma, bu yaz Avrupa'da iklim değişikliği nedeniyle kaç kişinin öldüğünü ortaya çıkardı

Bu yaz Avrupa'da yaşanan rekor sıcaklıkların bedeli ağır oldu. Dört ayrı sıcak hava dalgasıyla Birleşik Krallık'ta kayıtlara geçen en sıcak yaz yaşanırken Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs gibi Akdeniz ülkeleri devasa orman yangınlarıyla boğuştu.

Şimdi ise yeni ve korkutucu bir bilimsel çalışma, bu yaz kıta genelinde yaşanan aşırı sıcaklara bağlı on binlerce ölümün çoğunun doğrudan insan kaynaklı iklim değişikliğinden kaynaklandığını ortaya koydu.

Hesaplamalara göre, küresel ısınma sadece İngiltere'de 1.000'den fazla ısı kaynaklı ölüme neden oldu.

"BİRKAÇ DERECELİK DEĞİŞİM BİNLERCE HAYAT DEMEK"

Londra Imperial College Çevre Politikaları Merkezi'nden araştırmacı Dr. Clair Barnes, "Kulağa çok fazla gelmeyebilir ancak çalışmamız yaz sıcağında sadece birkaç derecelik değişimin binlerce insan için yaşamla ölüm arasındaki fark olabileceğini gösteriyor." dedi.

Barnes, sözlerine şöyle devam etti:

Bu, iklim değişikliğinin gelecekte bir noktada halledebileceğimiz bir sorun olmadığının bir başka hatırlatıcısıdır. Hükümetler fosil yakıtlardan uzaklaşıp emisyonları azaltması ne kadar uzun sürerse, yaz sıcakları o kadar ölümcül hale gelecek.

EN KÖTÜSÜ HENÜZ GELMEDİ

Uzmanlar, ülkeler fosil yakıtlardan daha hızlı bir şekilde uzaklaşmazlarsa bu yüzyılda sıcaklık artışının 3°C'ye kadar çıkabileceği ve en kötüsünün henüz gelmediği konusunda uyarıyor.

RAKAMLARLA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN BEDELİ

Yapılan analiz, 854 Avrupa şehrinde bu yaz yaşanan tahmini 24 bin 400 sıcaktan kaynaklı ölümün yüzde 68'inin, yani yaklaşık 16 bin 500 ölümün, iklim değişikliği olmasaydı yaşanmayacağını gösterdi.

Bu ölümlerin yaklaşık yüzde 85'ini 65 yaş üstü kişiler oluştururken, yüzde 41'ini ise 85 yaş üstü kişiler oluşturdu. Bu durum, Avrupa'nın hızla yaşlanan nüfusu için sıcaklığın artan bir tehdit olduğunu gösteriyor.

Çalışmada, iklim değişikliğine atfedilen ölümlerin ülkelere göre dağılımı da verildi. Buna göre en yüksek can kaybı 4 bin 597 ölümle İtalya'da yaşanırken, onu 2 bin 841 ölümle İspanya, 1.477 ölümle Almanya ve 1.444 ölümle Fransa takip etti.

Birleşik Krallık'ta 1.147, Romanya'da 1.064 ve Yunanistan'da 808 ölümün de doğrudan iklim değişikliğine bağlı olduğu tespit edildi.

"SESSİZ KATİLLER": SICAK HAVA DALGALARI

Imperial College London'dan Dr. Garyfallos Konstantinoudis, "Sıcak hava dalgaları sessiz katillerdirç" diyerek tehlikenin genellikle göz ardı edildiğini vurguladı ve şunları söyledi:

Sıcaklığa bağlı ölümlerin büyük çoğunluğu, mevcut sağlık sorunları olan kişilerin sınırlarının zorlandığı evlerde ve hastanelerde gerçekleşiyor, ancak ölüm belgelerinde sıcağa nadiren değiniliyor.

Örneğin, 21-27 Temmuz tarihleri arasında Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Kıbrıs'ı vuran tek bir sıcak hava dalgasında, sıcaklıkların ortalamanın 6°C üzerine çıkmasıyla yaklaşık 950 kişi sıcaktan hayatını kaybetti.

UZMANLAR UYARIYOR: "ACİLEN HAREKETE GEÇİLMEZSE..."

Araştırmacılar, Avrupa'nın en hızlı ısınan kıta olduğunu ve fosil yakıt kullanımı azaltılmadığı sürece giderek daha sıcak ve ölümcül yazlar yaşamaya devam edeceğini ekledi.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan Dr. Malcolm Mistry, sıcaklığa uyum sağlamak için esnek çalışma saatleri veya kentsel yeşil alanları artırmak gibi politikaların önemli olduğunu ancak bunların tek başına yeterli olmayacağını belirtti.

Mistry, "Acı gerçek şu ki, sera gazı emisyonlarını acilen azaltmadığımız sürece, bu tür müdahalelerin insan kaynaklı küresel ısınmanın sağlık üzerindeki risklerini azaltmada sınırlı bir rolü olacak." dedi.

ÜLKELERE GÖRE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI ÖLÜMLER

İtalya – 4597

İspanya – 2841

Almanya – 1477

Fransa – 1444

Birleşik Krallık – 1147

Romanya – 1064

Yunanistan – 808

Polonya – 543

Bulgaristan – 552

Hırvatistan – 268

Macaristan – 266

Hollanda – 200

İsviçre – 207

Portekiz – 217

Belçika – 154

Avusturya – 136

Çekya – 113

İsveç – 67

Finlandiya – 67

Slovakya – 51

Litvanya – 50

Letonya – 49

Slovenya – 43

Norveç – 30

Malta – 30

Kıbrıs – 29

Danimarka – 17

Estonya – 16

İrlanda – 9

Lüksemburg – 4