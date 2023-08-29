Korkutan araştırma! İklim değişikliği nedeniyle Avrupa'daki kayak merkezleri yok olacak Şok edici harita, iklim değişikliği nedeniyle Avrupa'daki kayak merkezlerinin yüzde 91'inin yüzyılın sonuna kadar nasıl yok olabileceğini ortaya koyuyor.

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Yeni bir çalışma, iklim değişikliğinden kaynaklanan kar eksikliği nedeniyle Avrupa'nın dağlık bölgelerine yapılan kayak gezilerinin yakında geçmişte kalabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar, sıcaklıkların sadece 3°C artması durumunda Avrupa'daki kayak merkezlerinin yüzde 91'inin çok az kar yağması nedeniyle "yüksek risk" altında olduğunu tespit etti.

Ancak emisyonlar azaltılırsa ve sıcaklık artışı Paris Anlaşması'nın belirlediği 1,5°C ile sınırlandırılırsa, tatil yerlerinin yalnızca yüzde 32'si yüksek risk altında kalacak .

Uzmanlar, tatil köylerinin kayak sezonlarını kurtarmak için yapay kar makinelerine büyük ölçüde güvenmek zorunda kalabileceğini, ancak bunların kendi karbon ayak izlerini de beraberinde getireceğini söylüyor.

Yeni çalışma, iklim verilerine dayalı kar örtüsü simülasyonları oluşturan Météo-France meteoroloji servisi ve Paris'teki araştırma enstitüsü INRAE'deki bilim insanları tarafından yürütüldü.

Çalışmada Türkiye de var

Çalışma; İsviçre, Almanya, Fransa, İtalya, Finlandiya, Norveç, Türkiye, İzlanda ve Birleşik Krallık (özellikle İskoçya) dahil olmak üzere 38 Avrupa ülkesindeki 2 bin 234 kayak merkezini inceledi.

Dünyadaki kayak merkezlerinin yaklaşık Avrupa'da olması ve dünyanın en büyük küresel kayak turizmi pazarına sahip olması nedeniyle çalışma yalnızca Avrupa'yı ele aldı.

Avrupa aynı zamanda yılda bir milyondan fazla kayakçının ziyaret ettiği dünyadaki kayak merkezlerinin yüzde 80'inden fazlasına sahip.

Araştırmacılar, açık hava kayak merkezlerindeki kar koşullarının simülasyonlarını (yapay kar yapımı olsun veya olmasın, geçmiş ve gelecek iklim koşulları altında) incelediler.

Tüm kayak merkezleri risk altında

Sıcaklıkların 3°C artması durumunda, bu yüzyılın sonuna kadar tüm kayak merkezlerinin risk altında olduğu ortaya çıktı.

Bölgelere bakıldığında; Alman Alpleri, İtalya Alpleri, Apeninler, İber Dağları, Türkiye ve Britanya Adaları'ndaki kayak merkezlerinin yüzde 100'ünün yetersiz kar yağışı nedeniyle yüksek riskle karşı karşıya kalacağı görülüyor.

Bu oran İsviçre Alpleri'nde yüzde 87, İskandinav Dağları'nda yüzde 70, Fransız Alpleri'nde yüzde 93, Avusturya Alpleri'nde yüzde 94, Karpat Dağları'nda yüzde 91 ve Pireneler'de yüzde 98 olarak hesaplandı. Türkiye'deki risk oranı ise yüzde 100.

Yapay kar makineleri popüler olacak

Araştırmacılar, tüm bu rakamların yapay kar yapımı kullanılmadan elde edildiğini belirtiyor.

Zaten kayak merkezleri, kayak sezonlarını uzatmak için yapay kar oluşturan makineler kullanıyor, ancak araştırmacılar bunun daha yaygın hale gelmesi gerektiğini düşünüyor.

Genellikle bu tür makineler, suyu soğuk havaya maruz bırakarak ince buz kristallerine dönüştürür ve bu kristaller kayak pistlerinden dışarı atılır.

Kar makineleri sorun yaratabilir

Kar yapımı, artan sıcaklıklarla her zaman başa çıkamayacak ve çalışması için çok büyük miktarda enerji ve su gerekecek; ancak bu, karbon emisyonlarını daha da artırabilir.