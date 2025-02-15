Korkutan araştırma: Mikroplastikler artık insan beyninde birikiyor

Haber Merkezi

Mikroplastikler, günlük hayatımızda kullandığımız birçok üründe bulunan ve zamanla parçalanarak incelen toz haline gelen plastik parçacıklarıdır.

Bu parçacıklar, soluduğumuz havadan yediğimiz besinlere kadar her yerde bulunuyor. Yeni yapılan bir araştırma ise bu mikroplastiklerin sadece çevremizi değil, sağlığımızı da tehdit ettiğini gözler önüne seriyor.

BEYİNDEKİ MİKROPLASTİK ORANI ŞAŞIRTTI

New Mexico Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, beyin örneklerinde böbrek ve karaciğer örneklerine kıyasla 30 kata kadar daha yüksek konsantrasyonlarda mikroplastik bulunduğunu ortaya çıkardı.

Bu durum, beyinlerimizin mikroplastikleri daha fazla biriktirdiğini ve bu durumun gelecekte ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar, 2016 ve 2024 yılları arasında otopsi yapılan 52 insan vücudundan alınan doku örneklerini inceledi.

İnceledikleri her örnekte plastik parçacıklarına rastladılar. Bu da mikroplastiklerin artık vücudumuzun her yerine yayılmış olduğunu gösteriyor.

DEMANS HASTALARINDA DAHA YÜKSEK MİKROPLASTİK ORANI

Demans teşhisi konmuş kişilerden alınan örneklerde, demans teşhisi olmayanlara göre daha yüksek plastik konsantrasyonları vardı.

Mikroplastiklerin vücudumuzdaki uzun vadeli etkileri ve artan potansiyel etkileri henüz bilinmiyor. Ancak yapılan araştırmalar, bu parçacıkların erken doğum, beyin damarlarında tıkanıklık ve milyonlarca ölümle ilişkili olabileceğini gösteriyor.

ÜRETİM ARTTIKÇA RİSK DE ARTIYOR

Plastik üretimi artmaya devam ettikçe, hepimiz bu parçacıkları emmeye devam ediyoruz.

Bu durum, gelecekte daha büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşma riskimizi artırıyor. Bu nedenle, mikroplastiklerin zararları konusunda daha fazla araştırma yapılması ve bu soruna karşı önlemler alınması gerekiyor.