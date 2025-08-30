Korkutan rapor: Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan'daki yıkıcı yangınların olasılığı 10 kat arttı

Bu yaz Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'ın geniş alanlarını kavuran ve can kayıplarına yol açan devasa orman yangınlarının ardından bilim insanları, bu felaketlerin ana sorumlusunu açıkladı: İklim değişikliği.

World Weather Attribution (WWA) adlı uluslararası bir araştırma grubu tarafından yapılan yeni bir çalışma, küresel ısınmanın bu tür ölümcül orman yangınlarının çıkma olasılığını tam 10 kat daha olası hale getirdiğini ortaya koydu.

Bu yaz çıkan yangınlarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 80 bin kişinin tahliye edildiği ve bir milyon hektardan fazla alanın yandığı belirtiliyor.

WWA'nın analizine göre, bu yılki orman yangınlarının geçen yıla göre yüzde 22 daha yoğun olması, 2025'in Avrupa'da kaydedilen en kötü orman yangını yılı olacağı anlamına geliyor.

"DAHA DA KÖTÜLEŞECEK"

WWA, bulgularını "endişe verici" olarak nitelendirirken Londra Imperial College'dan araştırmacı Theodore Keeping, "Çalışmamız, daha sıcak ve kuru koşullara doğru son derece güçlü bir iklim değişikliği sinyali buluyor." dedi.

Keeping, "Bugün, 1,3°C'lik ısınmayla birlikte, itfaiyecilerin sınırlarını zorlayan orman yangını davranışlarında yeni aşırılıklar görüyoruz." diyerek, ülkeler fosil yakıtlardan daha hızlı bir şekilde uzaklaşmazsa bu yüz yılda sıcaklık artışının 3°C'ye kadar çıkabileceği ve durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu.

ARAŞTIRMANIN TEKNİK DETAYLARI

Haziran ve temmuz aylarında Doğu Akdeniz'de çıkan yüzlerce orman yangını, 40°C'nin üzerindeki rekor sıcaklıklar, aşırı kuraklık ve kuvvetli rüzgarlardan kaynaklanmıştı. WWA çalışması, bu koşulların artık tesadüf olmadığını bilimsel olarak kanıtladı.

Çalışmada, yangınlar öncesindeki kış yağışlarının sanayi öncesi döneme göre yaklaşık yüzde 14 oranında azaldığı ve bitki örtüsünün tutuşmasına neden olan haftalık kuru ve sıcak hava dönemlerinin artık 13 kat daha sık yaşandığı belirlendi.

İTFAİYECİLERİN İŞİ ARTIK DAHA ZOR

Araştırma ayrıca, orman yangınlarını körükleyen ve Etesian rüzgarları olarak bilinen aşırı kuzey rüzgarlarını güçlendiren yüksek basınç sistemlerinin yoğunluğunda bir artış olduğunu da tespit etti.

Yunanistan'dan araştırmacı Gavriil Xanthopoulos, eskiden itfaiyecilerin yangınları kontrol altına almak için bu tür rüzgarların dinmesini bekleyebildiklerini, ancak iklim değişikliği nedeniyle "artık bu kalıba güvenemeyeceklerini" söyledi.

Bu durum, itfaiyecilerin işini çok daha zor ve tehlikeli hale getiriyor.

Bu bilimsel çalışma, Türkiye ve Akdeniz havzasındaki ülkelerin gelecekte daha sık ve daha şiddetli orman yangınlarıyla karşı karşıya kalacağını ve iklim değişikliğiyle mücadele için acil ve kararlı adımlar atılması gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.