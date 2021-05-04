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    Kritik açıkları gideren iOS 14.5.1 güncellemesi yayınlandı

    Apple, geçen hafta yayınladığı iOS 14.5'te tespit edilen kritik hataları gideren iOS 14.5.1 güncellemesini kullanıma sundu.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2021 - 14:09
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 14:19
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    Kritik açıkları gideren iOS 14.5.1 güncellemesi yayınlandı

    Apple, 22 Haziran 2020'de düzenlediği geliştiriciler konferansında tanıtılan iOS 14'ün en büyük güncellemelerinden birini geçtiğimiz hafta yayınlamıştı.

    AirTag desteği, Uygulama Takip Şeffaflığı, Apple Watch ile iPhone ekran kilidi açma, Siri için yeni ses seçenekleri ve daha pek çok özellik ile gelen iOS 14.5 güncellemesi, aynı zamanda bazı kritik güvenlik sorunlarını da içeriyordu.

    Apple, son güncellemede yaşanan sorunları gidermeye odaklanan iOS 14.5.1 güncellemesini kullanıma sundu.

    Apple tarafından yapılan açıklamalara göre, Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliğindeki bir hata, son güncellemeyle giderildi ve yeni güvenlik iyileştirmeleri yapıldı.

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    APPLE: GÜNCELLEMEYİ HEMEN YAPIN

    Apple'ın paylaştığı güncelleme notlarına baktığımızda, son sürümün oldukça kritik açıkları kapattığını görüyoruz.

    Şirket, güvenlik iyileştirmelerinden bazılarının çok kritik olduğunu, hatta güvenlik açıklarından bazılarının istismar edildiğini söyleyerek, güncellemenin hemen yüklenmesi gerektiğini söylüyor.

    iOS 14.5.1 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR

    iOS 14.5.1 güncellemesi telefonunuza ulaştığında gelen bildirime dokunarak ya da Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemeleri yolunu izleyerek güncellemeyi telefonunuza yükleyebilirsiniz.

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