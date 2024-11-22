Kullanıcılar, iPhone'ların Pro modelllerine ilgi göstermiyor

Haber Merkezi

Apple, iPhone'larını farklı boyutlarda ve özelliklerde sunuyor, ancak tüketicilerin daha pahalı olan Pro modellerine pek ilgi göstermediği görülüyor.

Şirket, Pro modellerini piyasaya sürdüğünden beri temel iPhone modellerinin satışlarını geride bırakmakta zorlanıyor. Bu durum, iPhone 16'nın düşük satış rakamlarıyla da kendini gösteriyor.

TEMEL MODELLER PAZAR PAYINA HAKİM

Üçüncü yıl üst üste temel iPhone modelleri yüzde 42 ile pazar payına hakim oldu. En çok satan ikinci model ise Pro Max olurken, normal Pro modeli üçüncü sırada yer aldı. Plus modelleri ise iPhone satışlarının en küçük kısmını oluşturuyor.

Plus modelleri, ilk olarak iPhone mini'nin yerine geçecek şekilde duyurulduğunda temel modellerden bir miktar satış çalmıştı.

Ancak bu ilk ilgi dalgasına rağmen Plus modelleri fazla ilgi çekmeyi başaramadı.

EN ÇOK SATANLAR: TEMEL MODEL VE PRO MAX

En çok satan modellerin temel model ve Pro Max olması ilginç bir durum. Bu, çoğu iPhone kullanıcısının ya sadece bir iPhone istediğini ya da en iyi iPhone'u istediğini gösteriyor.

Temel modellerin en popüler olmasının bir diğer nedeni ise muhtemelen fiyatlar. Ekonomik zorlukların yaşandığı bir dönemde, iPhone satın alan kişiler muhtemelen en ucuz seçeneği tercih ediyor.

İPHONE SE BEKLENTİLERİ KARŞILAYABİLİR

iPhone SE, raporda yer almasa da gelecek yıl için planlanan modern iPhone SE yenilemesinin Apple'ın bütçe dostu akıllı telefon teklifinin satışlarını canlandırması bekleniyor.

Yeni SE'nin Apple Intelligence'ı destekleyeceği ve tüketicilere yükseltme yapmak için daha fazla neden sunacağı belirtiliyor.