Kullanıcılar tepki göstermişti: Apple, iOS 26 ile gelen tasarımı yeniliyor

Apple, yeni "Sıvı Cam" (Liquid Glass) tasarım arayüzüyle ilgili ilk kullanıcı şikayetlerini dikkate alarak iOS 26'nın ikinci geliştirici beta sürümünü yayınladı.

Yeni güncelleme, özellikle Kontrol Merkezi'nde yaşanan okunabilirlik sorunlarını gidermeye odaklanıyor.

KONTROL MERKEZİ'NDEKİ GÖRÜNÜRLÜK SORUNU DÜZELTİLDİ

Yeni iOS 26 Sıvı Cam tasarımının ilk beta sürümü, Kontrol Merkezi'ndeki öğeleri çok şeffaf hale getirmişti.

Bu durum, kullanıcıların arka plandaki duvar kağıdını çok fazla görmesine neden olarak simgeleri ve metinleri okumayı zorlaştırıyordu.

İkinci beta sürümü ise Kontrol Merkezi'nin arka planını daha opak (daha az şeffaf) hale getirerek bu sorunu büyük ölçüde düzeltiyor.

Bu değişiklik, bir bakışta daha kolay okunabilirlik sağlayarak kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.

YENİ ZİL SESİ EKLENDİ

Tasarım iyileştirmelerinin yanı sıra iOS 26'nın ikinci geliştirici beta sürümü, yeni bir zil sesi de getiriyor.

Bu yeni melodi, popüler "Reflections" zil sesinin alternatif bir versiyonu olarak kullanıcılara sunuldu.

Kullanıcılar bu beta sürümünü şimdi yükleyebilirler. Ancak daha kararlı bir deneyim tercih edenlerin, Apple'ın gelecek ay yayınlaması beklenen herkese açık beta sürümünü beklemeleri tavsiye ediliyor.