Uzay istasyonunda acil durum: Sağlık sorunları nedeniyle astronotlar erken dönüş yapacak

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli bir astronotta ortaya çıkan tıbbi bir sorun nedeniyle 8 Ocak Perşembe günü yapılması planlanan uzay yürüyüşünü ertelediğini duyurdu.

Ajans, astronotun sağlık durumunun stabil olduğunu belirtirken, gizlilik gerekçesiyle ismini ve rahatsızlığın detaylarını açıklamadı.

GÖREV ERKEN SONA EREBİLİR

NASA yetkilileri, görev güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayarak Crew-11 görevinin planlanandan erken sonlandırılması dahil tüm seçenekleri değerlendirdiklerini bildirdi.

Yapılan açıklamada, NASA ve ortaklarının bu tür durumlar için eğitimli olduğu ve önümüzdeki 24 saat içinde daha fazla güncelleme paylaşılacağı ifade edildi.

CREW-11 EKİBİ VE GÖREV SÜRECİ

SpaceX Crew-11 görevi kapsamında istasyonda bulunan ekipte NASA'dan Zena Cardman ve Michael Fincke, Japonya'dan Kimiya Yui ve Rusya'dan Oleg Platonov yer alıyor.

Ağustos 2025'te istasyona ulaşan ekip, altı aylık görev sürelerinin son aşamasına gelmiş durumda.