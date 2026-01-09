WhatsApp, grup sohbetleri için 3 yeni özellik duyurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meta bünyesindeki WhatsApp, grup sohbetlerini bir üst seviyeye taşımak amacıyla geliştirdiği üç yeni özelliği kullanıcılarına sundu.

Yapılan güncellemeyle birlikte gruplarda kişiselleştirme ve organizasyon yetenekleri daha da güçlendirildi.

ÜYE ETİKETLERİ İLE ROL BELİRLEME

Yeni gelen "Üye Etiketleri" özelliği sayesinde kullanıcılar, bulundukları gruptaki rollerini belirtmek için kendilerine özel bir etiket atayabilecek.

Bu etiketler, kullanıcının dahil olduğu her grup için farklı şekillerde özelleştirilebilecek.

METİN ÇIKARTMALARI VE KOLAY KAYIT

Kullanıcılar artık herhangi bir kelimeyi doğrudan "Çıkartma Arama" bölümüne yazarak anında bir çıkartmaya dönüştürebilecek.

Oluşturulan bu yeni çıkartmalar, sohbet ekranında gönderilmeye gerek kalmadan doğrudan kişisel çıkartma paketlerine eklenebilecek.

ÖZEL ETKİNLİK HATIRLATICILARI

Grup sohbetlerinde bir etkinlik oluşturulduğunda, davet edilen kişiler için artık özel erken hatırlatıcılar ayarlanabilecek.

Bu özellik sayesinde etkinliklerin gözden kaçırılmasının önlenmesi ve katılımın artırılması hedefleniyor.