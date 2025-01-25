Kullanıcılar tepkili: Meta, Threads'te reklam göstermeye başladı

Haber Merkezi

Meta, Threads platformunda reklam göstermeye başladığını duyurdu. Instagram Başkanı Adam Mosseri, ABD ve Japonya'daki sınırlı sayıda marka ile küçük bir test başlattıklarını açıkladı.

KULLANICILAR TEPKİLİ

Threads kullanıcıları, platforma reklam eklenmesi kararına tepki gösterdi. Mosseri'nin reklamlarla ilgili gönderisine hiçbir olumlu yorum gelmedi.

"İLGİ ÇEKİCİ VE ALAKALI" REKLAMLAR

Mosseri, reklamların Threads gönderileri gibi ilgi çekici ve alakalı olmasını sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Daha geniş çapta reklam göstermeye başlamadan önce testi yakından takip edeceklerini söyledi.

KULLANICILAR ALTERNATİF ARAYIŞINDA

Meta'nın Threads'e daha fazla reklam eklemesi bekleniyor. Reklamlardan rahatsız olan kullanıcılar, alternatif platformlar aramaya başladı. Bluesky, reklam göstermeyen ve kullanıcı sayısını artıran platformlar arasında yer alıyor.

Meta, Threads'i TikTok ve CapCut'a rakip olarak konumlandırıyor. Reklamlar, platformun gelir elde etmesini ve geliştirilmeye devam etmesini sağlayacak.

UZMANLAR NE DİYOR

Bazı uzmanlar, Threads'in reklam eklemesiyle Twitter'ın izinden gittiğini ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Diğerleri ise reklamların platformun sürdürülebilirliği için gerekli olduğunu savunuyor.