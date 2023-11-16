Kumdan yapılmış bulutlara sahip tuhaf 'kabarık' bir gezegen keşfedildi James Webb, Dünya'dan 212 ışık yılı uzaklıkta, kumdan yapılmış bulutlara sahip tuhaf 'kabarık' bir gezegen tespit etti.

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James Webb Uzay Teleskobu, Dünya'dan 212 ışık yılı uzaklıkta, kumdan yapılmış bulutlara sahip tuhaf 'kabarık' bir gezegen keşfetti.

'Kabarık' atmosferi ve kumdan oluşan bulutlarıyla WASP-107b, daha çok bir bilim kurgu filmindeki dünyayı andırıyor.

Şimdiye kadar keşfedilen en tuhaf atmosferlerden birine sahip olan öte gezegen, Dünya'dan 212 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

WASP-107b, güneşimizden biraz daha soğuk ve daha az kütleli bir yıldızın yörüngesinde dönüyor.

Silikat kum bulutları ve suyun yanı sıra gök bilimciler, Dünya'da asit yağmuru oluşturabilen kükürt dioksitin de mevcut olduğunu gördüklerinde şaşırdılar.

Uzmanların söylediğine göre daha da şaşırtıcı olanı, NASA'nın 10 milyar dolarlık James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST) sera gazı metanından hiçbir iz tespit etmemiş olması.

Bilinmeyen bir mekanizma var

Bu durum, WASP-107b'nin, ısıyı dinamik bir atmosfer etrafında hareket ettirmek için ilgi çekici, henüz bilinmeyen bir mekanizmaya sahip olduğu anlamına geliyor.

Hollanda'daki KU Leuven Astronomi Enstitüsü'nden araştırmacılara göre, su yerine kum damlacıkları üretse de gezegen, Dünya'ya benzer bir bulut oluşumu sistemine sahip.

Güneşimizden daha soğuk olmasına rağmen ürettiği yüksek enerjili fotonlar, yumuşaklığı nedeniyle WASP-107b'nin atmosferinin derinliklerine ulaşabiliyor ve kükürt dioksit üretmek için gereken kimyasal reaksiyonları mümkün kılıyor.

Dünya'da suyun düşük sıcaklıklarda donduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak sıcaklıkların yaklaşık 1000°C'ye ulaştığı gaz devleri söz konusu olduğunda silikat parçacıklarının 'donması' ve bulutlar oluşturması mümkün.

WASP-107b'nin dış atmosferinde yaklaşık 500°C sıcaklık olduğundan, bu silikat bulutlarının sıcaklığın çok daha yüksek olduğu gezegenin çok daha derinlerinde oluşması bekleniyordu.

Yeni çalışma, Nature dergisinde yayınlandı .