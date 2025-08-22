Küresel deniz seviyeleri 3 metreden fazla yükselebilir: Türkiye risk altında mı

Yaşadığınız şehrin sular altında kalması fikri size bir kabus gibi gelebilir. Ancak bilim insanları, bunun yakın bir gelecekte gerçek olabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yayınlanan yeni bir çalışmada, Batı Antarktika Buz Tabakası'nın "felaket" niteliğinde bir çöküşün eşiğinde olduğu belirtildi.

Eğer bu devasa buz kütlesi çökerse, küresel deniz seviyelerinin 3 metreden fazla yükseleceği ve tüm kıyı şehirlerini ve topluluklarını su altında kalacak duruma getireceği öngörülüyor.

Climate Central'ın Kıyı Risk Tarama Aracı adlı interaktif haritası ise bu senaryo gerçekleştiğinde dünya genelinde en çok etkilenecek bölgeleri gözler önüne seriyor.

AVRUPA'DAKİ RİSKLİ ŞEHİRLER

Avrupa'da Climate Central'ın haritası, Calais'den güney Danimarka'ya kadar uzanan tüm kıyı şeridinin sular altında kalacağını öngörüyor.

Fransa'da Montpellier, İtalya'da Venedik, Pisa ve Ravenna gibi tarihi şehirler ile Romanya'nın kıyı şeridinin büyük bir bölümü ve Polonya'nın Gdansk kenti de tehdit altında.

AMERİKA, GÜNEY AMERİKA VE ASYA İÇİN KORKUTUCU TABLO

Climate Central'ın haritasına göre ABD'nin büyük bir kısmı deniz seviyesindeki artıştan etkilenmeyecek, ancak birçok kıyı kenti ve topluluğunun geleceği belirsiz.

New Orleans'tan Galveston, Teksas'a kadar uzanan sahil şeridi, Florida'da nüfusun yoğun olduğu Miami, Tampa, Orlando, Jacksonville ve Key West gibi bölgeler tehdit altında.

Doğu kıyısının yukarısında ise Philadelphia, New York ve Boston'un büyük bölümleri de yok olacaktı.

Güney Amerika'da ise harita, doğu ve kuzey kıyılarındaki birçok büyük şehrin sular altında kalacağını gösteriyor.

Arjantin'de Buenos Aires'ten Rosario şehrine kadar uzanan tüm alan parlak kırmızı renkte görünürken, Brezilya'nın kuzey kıyılarının büyük bir kısmı, Belem, Macapa ve Santarem de dahil olmak üzere sular altında kalacak. Asya ise en kötü etkilenen kıtalardan biri olacak gibi görünüyor.

Sri Lanka'nın kıyı şeridinin büyük bir kısmı, Hindistan'ın Mumbai, Kochi, Chennai ve Kalküta gibi büyük şehirleri de dahil olmak üzere su altında kalacak.

Tayland'da Bangkok ve çevresinin büyük bölümü sular altında kalacakken, Vietnam'da ise güney ucunun tamamı ve Hanoi sular altında kalacak.

Haritada Japonya'nın büyük şehirlerinin (Tokyo, Osaka, Kobe ve Niigata gibi) büyük bölümleri ve Çin'in doğu kıyısının büyük bir kısmı (Şanghay ve Pekin dahil) de kırmızı renkte parlıyor.

TÜRKİYE TEHLİKEDE Mİ

Haber kaynağında ve Climate Central'ın haritasında verilen örnekler arasında Türkiye'den herhangi bir şehir veya bölgenin adı geçmiyor.

Ancak Türkiye'nin de uzun bir sahil şeridine sahip olması nedeniyle, bu tür bir küresel deniz seviyesi yükselişinin potansiyel etkileri tüm kıyı şehirlerimiz için önemli bir risk oluşturuyor.

Nitekim, haritaya yakından baktığımızda, Türkiye'nin kıyı şeridinin de risk altında olduğunu görüyoruz. Ege bölgesinde İzmir, Akdeniz'de ise Antalya, Mersin ve Adana bölgelerinde bulunan bazı kıyı şeritleri tehlikede.

Karadeniz bölgesinde ise başta Samsun ve Ordu olmak üzere bazı kıyı bölgeleri risk altında.

Küresel bir sorun olan iklim değişikliğinin potansiyel olarak ne kadar yıkıcı sonuçlar doğurabileceğine dair bu araştırma, bir gezegensel uyarı niteliği taşıyor.

Batı Antarktika Buz Tabakası'nın çöküşü, küresel çapta milyonlarca insanın yaşamını ve milyarlarca dolarlık altyapıyı tehdit edecek.



