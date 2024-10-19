Küresel ısınmayı engellemenin yolu bulundu: Elmas tozu

AA & Ensonhaber

Küresel ısınmayla mücadelede çığır açabilecek yeni bir yöntem, bilim dünyasında heyecan yarattı.

Araştırmacılar, atmosferin stratosfer tabakasına elmas tozu püskürtmenin güneş ışınlarını yansıtarak Dünya'nın ısınmasını yavaşlatabileceğini keşfetti.

Bu yöntem, "stratosferik aerosol enjeksiyonu" olarak biliniyor ve volkanik patlamaların ardından oluşan soğuma etkisinden ilham alıyor.

SICAKLIK DÜŞEBİLİR

Bilim insanları, atmosferin stratosfer tabakasına yılda 5 milyon ton elmas tozu püskürtülmesinin Dünya'nın ısısını 1,6 derece düşürebileceğini ve küresel ısınma etkilerinin azaltılabileceğini tespit etti.

Küresel ısınmayla mücadele için araştırmalar yapan bilim insanları, okyanuslara demir atmak, uzaya aynalar fırlatmak gibi "jeomühendislik" yoluyla gezegeni soğutmaya yönelik tartışmalı ve hatta fantastik öneriler sundu.

Tarihte yaşanan volkanik patlamalarla milyonlarca ton kükürt dioksit stratosfere atıldı ve su buharı ile diğer gazlarla reaksiyona giren sülfat aerosoller, güneş ışığını uzaya geri yansıtarak volkanik kışlar oluşturdu.

En son 1991'de Filipinler'in Luzon Adası'ndaki Pinatubo Yanardağı'nın patlaması, Dünya'nın birkaç yıl boyunca 0,5 derece soğumasına yol açtı.

Bilim insanları bu olgudan hareketle atmosfere sülfat aerosolleri püskürtmeyi düşündü ancak yapay kükürt enjeksiyonlarının, daha sonra sülfürik asit yağmurlarına yol açabileceği, ozon tabakasını yok edebileceği, atmosferin alt kısımlarındaki hava ve iklim düzenlerini bozabileceği tespit edildi.

ALTERNATİF YÖNTEMLER ARAŞTIRILDI

İsviçre'deki ETH Zürih Üniversites'inden iklim bilimci ve doktora sonrası araştırmacısı Sandro Vattioni ile ekibi, kükürt dioksite seçenek olabilecek diğer maddeleri araştırdı.

Ekip, kalıcı soğuma etkisi için atmosferde daha uzun süre kalabilen, topaklanarak ısıyı hapsetmeyen ve ışınları yansıtabilen diğer küresel parçacıklar bulmaya çalıştı.

Bu amaçla, aerosollerin kimyasını, atmosferde nasıl hareket ettiğini ve ısıya karşı nasıl davrandığını içeren bir "3 boyutlu iklim modeli" oluşturuldu.

Kükürt dioksitin yanı sıra, kireçtaşının ana maddesi olan kalsit, elmas ve alüminyumdan oluşan 7 bileşik üzerinde denemeler yapıldı.

Her bir denemenin bir süper bilgisayarda gerçek zamanlı olarak bir haftadan fazla sürdüğü modelde, her bir bileşiğin etkileri 45 yıllık süreler için değerlendirildi.

EN İYİ SONUCU ELMAS VERDİ

Sonuçlar, elmas parçacıklarının radyasyonu yansıtmada en iyi olmasının yanı sıra havada daha uzun süre topaklanmadan kaldığını gösterdi.

Ayrıca elmasın, kükürt gibi asit yağmuru oluşturabilecek reaksiyonlara girmeyen bir bileşen olduğu düşünüldüğünden tercih sebebi olabileceği kaydedildi.

Vattioni, kalıcı etki için her yıl stratosfere 5 milyon ton elmas tozunun fırlatılmasının gerektiğini, bunun da gezegeni 1,6 derece soğutabileceğini belirtti.

MALİYETİ YÜKSEK

Öte yandan bazı bilim insanları, 2100 yılına kadar atmosfere her yıl elmas tozu püskürtülmesinin yaklaşık 200 trilyon dolar gerektireceğini, bunun da kükürt dioksit seçeneğinin 2 bin 400 katı maliyet oluşturacağından hareketle sülfür seçeneğinin daha verimli olacağını düşünüyor.