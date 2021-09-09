Küresel ısınmayı önlemek için fosil yakıtlar yer altında kalmalı

Bilim insanlarına göre, iklim hedeflerini tutturmak için kömür rezervlerinin yüzde 90'ı yerin altından yüzeye çıkartılmamalı.

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye doğru ilerliyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO); 2020 yılında dünyanın, 2016 ve 2019'un ardından üçüncü en sıcak yılını yaşadığını açıklamıştı.

FOSİL YAKITLAR YER ALTINDA KALMALI

Nature dergisinde yayımlanan bir bilimsel araştırma, küresel ısınma ve iklim değişikliyle ilgili hedeflere ulaşabilmek için fosil yakıtların büyük oranda yer altında kalması gerektiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, küresel ısınmanın 1,5 derece ile sınırlanması için dünya genelinde petrol ve gaz rezervlerinin yüzde 60'ı, kömür rezervlerinin ise yüzde 90'ı yer altından çıkartılmamalı.

Çalışmaya göre, fosil yakıt üretimi 2020'de tepe noktasına ulaşıp 2050'ye kadar her yıl yüzde 3 azaltılmalı.

Araştırmada imzası bulunanlardan University College London (UCL) Öğretim Üyesi Dr. Steve Pye, "Koronavirüs salgını süresince fosil yakıt üretiminde ciddi bir düşüş gözlemledik, ancak yeniden eski haline dönüyor." dedi.

BM İKLİM KONFERANSI KASIMDA

Önümüzdeki kasım ayında Glasgow'da gerçekleşecek 26. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP26), tüm ülkelerin belirlenen iklim hedefleri doğrultusunda hangi adımları atmakta olduğunu ele alacak.

2015'teki Paris İklim Anlaşması, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde varılan en net iklim hedeflerini ortaya koymuştu.

Buna göre, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini kısmen durdurabilmek için, küresel sıcaklık artışının 1,5 derecede tutulması gerekiyor.

EMİSYONLAR 2030'A KADAR YARIYA DÜŞMELİ

Küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılabilmesi için, ülkelerin emisyonlarını 2030’a kadar yarıya indirmeleri ve sıfır emisyon yol haritalarını planlarının merkezine koymaları gerekiyor.

Atmosferdeki karbon emisyonu yoğunluğu 2019’da 2 milyon yıl içinde en yüksek seviyesine ulaştı. Önemli sera gazları olan metan ve azot oksit gazlarının konsantrasyonları 2019’da 800 bin yıldaki en yüksek seviyesinde gerçekleşti.