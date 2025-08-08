'Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu' kuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgede, kutup bölgelerinin jeostratejik, ekonomik ve ekolojik açıdan giderek artan önemi vurgulandı.

Arktika ve Antarktika’daki buzul erimelerinin; dünya iklimini, doğal yaşam dengesini, enerji arzını, yer altı kaynaklarının erişilebilirliğini ve kullanımını, uluslararası ticaret yollarını, şehirleşmeyi ve deniz seviyesini doğrudan; finans, göç ve eğitim gibi pek çok alanı ise dolaylı olarak etkilediği belirtildi.

2053 VİZYONİ İLE KUTUPLAR MERCEK ALTINDA

Türkiye’nin 2053 vizyonunun, bilim ve teknolojide yenilikçiliği esas alarak teknoloji girişimlerini ve Ar-Ge yatırımlarını teşvik eden bir ekosistemi güçlendirmek, kritik alanlarda ülkeyi bölgesinde ve dünyada bir çekim merkezi haline getirmek olduğu hatırlatıldı. Bu kapsamda, kutup bölgelerinin küresel ölçekte artan öneminin, onları da Türkiye için öncelikli alanlar arasına taşıdığı ifade edildi.

Ulusal Kutup Bilim Stratejisi (2023-2035) hedefleri doğrultusunda, Türkiye’nin iki kutup bölgesindeki uluslararası konumunun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi. Bu bölgelerde yürütülecek Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile mevcut ve yeni kurulacak altyapıların, hem Türkiye’nin kutuplara erişimini kolaylaştıracağı hem de insanlığın ortak mirasının korunmasında aktif rol üstlenmesini sağlayacağı vurgulandı.

KUTUP GÖLGELERİ KOORDİNASYON KURULU

Genelgede, kutuplara ilişkin küresel gelişmeleri izlemek, ulusal stratejileri belirlemek, sürdürülebilirliği sağlamak, yürütülen çalışmaları yönlendirmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla Kutup Bölgeleri Koordinasyon Kurulu oluşturulduğu bildirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın başkanlık edeceği Kurulda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Milli Savunma, Tarım ve Orman, Ticaret ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının ilgili bakan yardımcıları, TÜBİTAK Başkanı ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü yer alacak.

Kurul, yılda en az bir kez toplanacak; ihtiyaç halinde Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilecek. Gerektiğinde alt kurullar ve çalışma grupları oluşturulabilecek. Kamu kurumları, üniversiteler, araştırma altyapıları, STK’lar, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcileri toplantılara davet edilebilecek. Çalışma usul ve esaslarını Kurul belirleyecek, sekretarya hizmetlerini ise TÜBİTAK yürütecek.