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    Kuzey Koreli hackerlar, 1 milyar dolarlık kripto para çaldı

    Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, DeFi protokollerinden yaklaşık 1 milyar dolar değerinde kripto para ele geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2022 - 13:43
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 14:58
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    Kuzey Koreli hackerlar, 1 milyar dolarlık kripto para çaldı

    Son dönemlerin en popüler yatırım araçlarından biri haline gelen kripto paralar, bazı güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor.

    Kripto para saldıları denince akla ilk olarak Kuzey Kore geliyor. TradingPlatform tarafından yayınlanan 2022 verilerine göre, Kuzey Kore yalnızca 2022'de yaklaşık 1 milyar değerinde kripto parayı DeFi protokollerinden çaldı.

    DeFi protokolleri, geleneksel finans sektöründeki sorunları çözmek için oluşturulmuş özel otonom bilgisayar programlarından oluşan merkezi olmayan finans (DeFi) protokolleri olarak tanımlanıyor.

    Bazı hırsızlıkların Lazarus Group gibi oldukça yetkin bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirildiği ortaya koyuldu.

    kripto para

    ABD merkezli blockchain analiz şirketi Chainalysis ise, Kuzey Koreli hackerların 2021 yılında kripto para platformlarına yaklaşık 7 saldırı düzenleyerek 400 milyon dolar çaldığını açıklamıştı.

    Çalınan paralar nükleer silahlara gidiyor

    Raporda, Lazarus isimli grubun 2018’den itibaren her yıl ortalama 200 milyon doları aşan büyük miktarda sanal para çaldığı yer alıyor.

    Birleşmiş Milletler güvenlik konseyine göre, bu saldırılardan elde edilen gelir, Kuzey Kore’nin nükleer silah ve balistik füze programlarını desteklemeye gidiyor.


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