Kuzey Koreli hackerlar iş başında: Güney Kore'nin çip firmalarına saldırdılar Güney Kore, ülkedeki iki çip üreticisi firmanın Kuzey Koreli bilgisayar korsanları tarafından hacklendiğini açıkladı.

AA & Ensonhaber

Güney Kore Milli İstihbarat Teşkilatı (NIS), Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, 2023 Aralık'ta ve geçen ay iki çip ekipmanı şirketinin sunucularına sızdığını ve bilgi çaldıklarını duyurdu.

Çalınan bilgiler arasında ürün tasarımları ve tesis fotoğrafları gibi önemli bilgiler de var.

Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının; ülkenin silah, füze ve uydu programları için Güney Koreli çip üreticisi firmaları hacklemiş olabileceği söyleniyor.

İddialara göre Kuzey Kore, yaptırımlar nedeniyle temininde güçlük yaşadığı çipleri kendileri üretmeye hazırlanıyor.

Şirketlere "tedbir alın" uyarısı

NIS'ın açıklamasında; çip ve çip parçaları üreten şirketler, siber saldırılara karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıldı.

Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının, Güney Kore başta olmak üzere çok sayıda ülkenin sanal varlıkları, resmi evrakları ve savunma sanayisi faaliyetlerine yönelik saldırılar düzenlediği biliniyor.

Öte yandan, söz konusu bilgisayar korsanlarının 2016'dan bu yana yaklaşık 3 milyar dolar değerinde sanal varlık çaldığı da belirtiliyor.

Uluslararası gözlemciler, çalınan bu paraların Kuzey Kore'nin yaptırımlara maruz kalan nükleer ve füze programlarına aktarıldığını söylüyor.