Laboratuvarda yetiştirilen insan beyinleri, dünyanın en ölümcül hastalığının tedavisine yardımcı olabilir

Haber Merkezi

Alzheimer, Parkinson ve omurilik yaralanmaları gibi nörolojik hastalıklar, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve henüz etkili bir tedavisi olmayan ciddi sağlık sorunlarıdır.

Ancak bilim insanları, bu hastalıklarla mücadele etmek için sürekli yeni yöntemler araştırıyorlar.

Son olarak, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gerçekleştirilen bir araştırma, gen terapisi alanında çığır açıcı bir gelişme olabilir.

UZAYDA BEYİN YETİŞTİRMEK

Bilim insanları, ISS'deki düşük yerçekimi ortamında beyin organoidleri yetiştirdiler. Organoidler, insan organının yapısını ve işlevini taklit eden yapay olarak büyütülmüş hücre kümeleridir.

ISS'deki düşük yerçekimi ortamı, araştırmacıların beyin organoidlerini sadece 72 saatte büyütmesini sağladı. Bu süreç Dünya'da aylar sürebilir.

YENİ BİR GEN TERAPİSİ YÖNTEMİ

Bu çalışmada, biyoteknoloji şirketi Axonis Therapeutics tarafından geliştirilen umut vadeden yeni bir gen terapisi yöntemi test edildi.

Bu yöntem, merkezi sinir sistemi hücrelerine (MSS) yararlı gen tedavisi sağlamak için yeniden programlanmış bir virüs kullanıyor.

Bu tür modifiye edilmiş virüslere viral vektör adı veriliyor ve bunların özellikle Alzheimer, Parkinson ve omurilik yaralanmalarının tedavisinde faydalı olabileceği düşünülüyor.

Bu araştırma, nörolojik hastalıklar için yeni tedavi yöntemleri geliştirme potansiyeli taşıyor.

Uzayda yetiştirilen beyin organoidleri, araştırmacılara insan beyninin daha doğru bir modelini sunuyor ve bu da yeni tedavilerin etkinliğini test etmek için önemli bir fırsat sağlıyor. Ayrıca, bu çalışma gen terapisi alanında da önemli bir ilerleme kaydedilmesini sağlayabilir.