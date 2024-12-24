Lenovo, uzayabilen ekranlı ThinkBook Plus modelini tanıtmaya hazırlanıyor

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Lenovo, CES 2025 fuarında uzayabilen ekranlı dizüstü bilgisayarı ThinkBook Plus'ı tanıtacak.

2023 yılında konsept olarak tanıtılan cihaz, nihayet gerçek bir ürün olarak mağazalardaki yerini alacak.

UZAYABİLEN EKRANLA ÇOKLU GÖREV

ThinkBook Plus, katlandığında standart bir dizüstü bilgisayar gibi görünüyor. Ancak, ekranı yukarı doğru çekerek yüksekliği iki katına çıkarmak mümkün.

Bu sayede, dikey olarak istiflenmiş iki pencere görüntülenebiliyor ve çoklu görev daha kolay hale geliyor.

Katlanabilir ekranın alt çerçevesi bulunmuyor. Bu da cihaza şık ve modern bir görünüm kazandırıyor. Geleneksel dizüstü bilgisayarlardan farklı olan bu tasarım, ThinkBook Plus'ı öne çıkarıyor.

GÜÇLÜ PERFORMANS

ThinkBook Plus'ın teknik detayları henüz açıklanmadı. Ancak, güçlü performans için yeni nesil Intel işlemciler kullanması bekleniyor. Gelişmiş teknolojisi nedeniyle fiyatının yüksek olma ihtimali de bir hayli fazla.

Katlanabilir ekran tasarımı, dizüstü bilgisayar kullanıcıları için yeni olanaklar sunuyor. Daha büyük bir cihaz taşımadan ekstra ekran alanına ihtiyaç duyanlar için ideal olan ThinkBook Plus, iş, yaratıcı projeler ve kodlama gibi farklı kullanım senaryolarında esneklik ve üretkenlik sağlıyor.

CES 2025'TE GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Lenovo ThinkBook Plus, CES 2025 fuarında teknoloji meraklılarının beğenisine sunulacak.