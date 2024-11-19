LG, 480Hz yenileme hızı sunan OLED oyun monitörünü tanıttı

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Bu yılın başlarında düzenlenen CES fuarında tanıtılan 480Hz OLED panel teknolojisi sonunda bir ürüne dönüştü.

LG, yeni oyun monitörü UltraGear GX7 ile oyunculara inanılmaz bir hız ve görüntü kalitesi sunuyor.

27 inç boyutunda ve QHD (2.560 x 1.440) çözünürlüğe sahip olan UltraGear GX7, 480Hz yenileme hızı ve 0,03 milisaniye tepki süresiyle piyasadaki en hızlı OLED monitörlerden biri.

ULTRA HIZLI VE AKICI OYUN DENEYİMİ

UltraGear GX7, ekran yırtılmasını ve titremesini önlemek için NVIDIA G-Sync ve AMD FreeSync teknolojilerini destekliyor.

VESA DisplayHDR True Black 400 sertifikalı monitör, geniş renk gamı (DCI-P3 %98,5) ve derin siyahlar üretebilme özelliğiyle de öne çıkıyor.

Parlama önleyici ve düşük yansıma kaplaması sayesinde oyuncular, her ortamda rahatlıkla oyun oynayabilecek.

BAĞLANTI SEÇENEKLERİ VE TASARIM

UltraGear GX7, bir kulaklık girişi, HDMI 2.1 ve DisplayPort 2.1 girişleriyle geliyor. 1440p çözünürlükte 480Hz yenileme hızını desteklemek için DSC (görüntü akışı sıkıştırma) teknolojisi kullanılıyor.

Monitör, 15 derece eğme ve 30 derece döndürme özelliğine sahip şık ve yüksekliği ayarlanabilir bir stantla birlikte geliyor.

FİYAT

LG UltraGear GX7, 1.000 dolarlık fiyat etiketiyle rakiplerine göre daha uygun fiyatlı. Benzer özelliklere sahip Sony InZone M10S, 1.100 dolardan satışa sunulmuştu.

UltraGear GX7, LG'nin web sitesinde yayınlandı, ancak henüz ön sipariş veya gönderim tarihi bilgisi bulunmuyor.