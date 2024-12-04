LG, Apple'dan aldığı tazminatları çalışanlarına dağıttı

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LG, cep telefonu işinden çıktıktan sonra patentlerini lisanslayarak gelir elde etmeye odaklandı. Apple ve diğer şirketlerden gelen lisans ücretleri, LG çalışanlarına büyük ödüller olarak dağıtılıyor.

APPLE'DAN 635 MİLYON DOLARLIK ÖDEME

LG, 2022 yılında Apple ve bir başka gizemli şirketten toplamda 890 milyar won (yaklaşık 635 milyon dolar) lisans ücreti aldı.

Bu ücretin yüzde 90'ı, iPhone'larda kullanılan standart temel patentler için Apple tarafından ödendi.

Güney Kore'deki Buluş Tanıtım Yasası, şirketlerin patentlerden elde ettikleri kârın bir kısmını, ilgili teknolojiyi geliştiren çalışanlara dağıtmasını zorunlu kılıyor.

Bu yasa, LG çalışanlarının Apple'dan gelen ödemelerden büyük kazançlar elde etmesini sağladı.

BAZI ÇALIŞANLAR 1 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE KAZANDI

Yerel medya kaynaklarına göre, LG çalışanlarından bazıları Apple lisans ücretinden 1 milyon doların üzerinde para kazandı.

Buluş Tanıtım Yasası, patentlerden elde edilen kârın en az yüzde 5'inin mucitlere ve çalışanlara verilmesini şart koşuyor.

LG Electronics, cep telefonu pazarından çekildikten sonra patentlerini lisanslayarak gelir elde etmeye odaklandı. Vivo gibi Çinli şirketlere patent satan LG, aynı zamanda Apple gibi devlerden de yüklü miktarda lisans ücreti alıyor.