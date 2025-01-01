LG, dünyanın İlk bükülebilir 5K2K oyun monitörünü tanıttı

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LG, oyunculara yönelik yeni bir monitör serisi olan UltraGear GX9'u tanıttı. Bu serinin en dikkat çekici modeli, dünyanın ilk bükülebilir 5K2K oyun monitörü olan 45GX990A.

ULTRAGEAR 45GX990A'NIN ÖZELLİKLERİ

45GX990A, 45 inç büyüklüğünde ve 5120 x 2160 (5K2K) çözünürlüğünde bir OLED ekrana sahip.

900R eğriliğe sahip olan ekran, düz ve kavisli modlar arasında geçiş yapabiliyor.

45GX990A'nın diğer özellikleri:

Panel Teknolojisi: WOLED

Piksel Yoğunluğu: 125 PPI

Tepki Süresi: 0,03 ms (GtG)

Yenileme Hızı: 240 Hz

Uyumlu Teknolojiler: Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium

Bağlantılar: DisplayPort 2.1, HDMI 2.1

Güç Dağıtımı: 90W

ÇİFT MOD ÖZELLİĞİ

45GX990A, "Çift Mod" özelliğiyle kullanıcıların çözünürlük ve yenileme hızı ön ayarları arasında geçiş yapmasını sağlıyor.

Bu özellik, oyuncuların farklı oyunlar ve içerikler için en uygun ekran ayarlarını seçmelerine olanak tanıyor.

LG, UltraGear GX9 serisinde 45GX990A'nın yanı sıra 45GX950A adlı standart 800R kavisli bir OLED monitör de sunuyor.

Ayrıca, "akıllı oyun monitörü" olarak adlandırılan UltraGear 39GX90SA da seriye dahil. Bu model, LG'nin webOS işletim sistemiyle çalışıyor ve oyun ve film akışı için ideal.