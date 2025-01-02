LineageOS, 100'den fazla eski cihaza Android 15 getiriyor

Haber Merkezi

Eski Android cihazları güncel tutmak için popüler bir çözüm olan LineageOS, Android 15 tabanlı yeni sürümü LineageOS 22.1'i kullanıma sundu. Bu sürüm, birçok yeni özellik ve iyileştirmeyle birlikte geliyor.

ANDROİD 15 DENEYİMİ

LineageOS 22.1, eski Android cihazların Android 15'in özelliklerini ve geliştirmelerini deneyimlemesini sağlıyor.

Material You tasarımı, gelişmiş arama ve Android Auto entegrasyonu gibi yenilikler, LineageOS 22.1'de yer alıyor.

YENİ MÜZİK UYGULAMASI: TWELVE

LineageOS 22.1, Twelve adlı yeni bir müzik uygulamasıyla geliyor. Twelve, modern tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle eski Eleven uygulamasının yerini alıyor.

YERLEŞİK PDF OKUYUCU

LineageOS 22.1, ayrıca yerleşik bir PDF okuyucu da sunuyor. Google Chrome ve Google Files'da kullanılan Jetpack PDF kütüphanesini kullanan bu okuyucu, PDF belgelerini kolayca görüntülemenizi sağlıyor.

Yeni sürüm, güvenlik yamaları, uygulama güncellemeleri ve performans iyileştirmeleri gibi birçok geliştirme de içeriyor.

UYUMLU CİHAZLAR

LineageOS 22.1, Pixel, Fairphone, Asus Zenfone 5Z, OnePlus ve Motorola gibi birçok farklı marka ve modelde 100'den fazla cihazı destekliyor.