Listede sürpriz var: Kullanım alanlarına göre 2023'ün en iyi Android telefonları 2023 yılını geride bırakmaya günler kala, bu yılın en iyi Android telefonları "Android Authority" uzmanları tarafından seçildi.

ensonhaber.com

2023 yılı artık sona eriyor ve bu yıl da birbirinden iddialı akıllı telefonlar satışa sunuldu. Ancak bu telefonlardan bazıları, sahip oldukları özellikler ve fiyatlarıyla ön plana çıktı.

2023 yılının "kullanım alanlarına göre en iyi Android telefonları", "Android Authority" ekibi tarafından seçildi. Bu listedeki telefonlar, birçok kriterden sonra belirlendi.

Telefonlar; test verilerinin, temel özelliklerinin ve güncelleme politakası garantileri gibi ölçümlerin belirlenmesiyle seçildi.

Ayrıca fotoğraf, kullanıcı ara yüzü tasarımı ve benzersiz yazılım özellikleri de belirleyici etkenler arasında yer aldı. İşte kullanım alanlarına göre en iyi Android telefonlar:

En uygun fiyatlı: Google Pixel 7a

Orta sınıf Android telefon pazarında oldukça fazla seçenek var. Ancak Google Pixel 7a, rakiplerinden sıyrılmayı başarıyor.

Pixel 7a'nın muhteşemliğinin çoğu, amiral gemisi performansına yakın olan Tensor G2 çipinden geliyor.

Daha pahalı kardeşleriyle aynı özel yazılım özelliklerine sahip olan telefon, ülkemizde henüz satılmıyor. Telefonun yurt dışı fiyatı ise 500 dolar.

En iyi küçük Android telefon: ASUS Zenfone 10

Android telefonların boyutları son beş yılda hızlı bir şekilde artış gösterdi ve neredeyse tabletlerle yarışır hale geldi.

Ancak hâlâ tek elle kullanabileceğiniz bir şey arıyorsanız, ASUS Zenfone 10 size oldukça ideal gelecektir.

Telefon, standart Galaxy S23 gibi diğer kompakt akıllı telefonlardan bile daha küçük olan 5,9 inç AMOLED ekrana sahip.

2023 model bir amiral gemisinden bekleyeceğiniz gibi, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisine sahip ASUS Zenfone 10, kamera performansı olarak da bekleneni veriyor.

Uzman kullanıcılar için en iyisi: Galaxy Z Fold 5

Uzman kullanıcılar için Samsung'un kitap tarzı katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 5 oldukça iyi bir seçenek.

Galaxy S23 Ultra, Samsung'un en güçlü telefonu olsa da Z Fold 5, parlak ve keskin 7,6 inç ekrana dönüşerek işleri bir adım öteye taşıyor.

Bu tablet benzeri form faktörü, başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir üretkenlik düzeyine sahip ve bir S Pen ile birleştiğinde işlerinizi oldukça kolaylaştırır.

Her kullanıcı için katlanabilir telefon: Galaxy Z Flip 5

Birkaç yıl önce, katlanabilir cihaz pazarı henüz gelişmemişti ve piyasaya çıkan telefonlar oldukça sorunluydu.

Daha sonra ise pazar gittikçe olgunlaştı ve artık sorunsuz telefonlar karşımıza çıkmaya başladı. Samsung'un dikey olarak katlanan telefonu Galaxy Z Flip 5 de bunlardan bir tanesi.

Amiral gemisi bir Samsung telefondan bekleyeceğiniz gibi, telefon hız aşırtmalı Snapdragon 8 Plus Gen 2 işlemcisinden güç alıyor.

Kamera performansı da çoğu kişi için fazlasıyla iyi. Ancak yine de Samsung'un Galaxy S23 serisindeki geleneksel kameralar ile aynı seviyede değil.

Android'in en akıllı amiral gemisi: Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8 Pro, küçük kardeşinden birkaç yüz dolar daha pahalı ama başka hiçbir amiral gemisinde bulamayacağınız birçok özelliğe sahip.

Ayrıca, yedi yıllık güncellemelerle, yalnızca Pixel'e özgü özelliklerin listesinin daha da büyüyeceği kesin.

Yapılan incelemelerin ardından Pixel 8 Pro'nun Google'ın bugüne kadarki en eksiksiz akıllı telefonu olarak ilan edildiği açıklandı.

Cihaz üzerindeki yapay zeka, kamera iyileştirmeleri baz alındığında listenin zirvesinde Google'ın Amiral Gemisi Pixel 8 Pro cihazı yer alıyor.

Oyuncular için en iyisi: ASUS ROG Phone 7

Oyunculara pazarlanan telefonlarda her zaman bazı göze çarpan eksiklikler veya sıra dışı tasarım seçenekleri olmuştur, ancak ROG Phone 7 bunlardan değil.

Oyun özelliklerinden başlayacak olursak, telefondaki en büyük yenilik Airtriggers adı verilen dokunmatik tetik düğmelerinin dahil edilmesidir.

Bunlar, cihazı yatay konumda tutarken işaret parmaklarınızın durduğu yerde bulunur ve konsol kollarına benzer bir deneyim sağlıyor.

Android telefonların kralı: Samsung Galaxy S23 Ultra

Her ne kadar Android'in en akıllı amiral gemisi Google Pixel 8 olsa da çok üst seviye özellikler istiyorsanız Galaxy S23 Ultra tam sizin için.

Samsung, Galaxy S serisinin en iyilerini, artık kullanılmayan Note serisinin en iyileriyle birleştirerek üst seviye bir telefon ortaya çıkarıyor.

Galaxy S23 Ultra estetik açıdan Galaxy S22 Ultra ile neredeyse aynı olsa da yeni modelde Samsung'un Isocell HP2 sensörünü kullanan 200 MP ana kamera bulunuyor.

S23 serisinde kullanılan özel Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti şu anda mevcut olanların en iyisi ve üst düzey modeldeki 12 GB RAM ile eşleştirildiğinde bu telefon bir canavara dönüşüyor: