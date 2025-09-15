Madrid’de ilk sürücüsüz elektrikli otobüs denemesi

İspanya'da Madrid özerk yönetimi, 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde sürdürülebilir toplu ulaşımı teşvik etmek amacıyla yeni bir projeye imza attı. Bu kapsamda, kentin önemli park alanlarından Casa de Campo’da ilk sürücüsüz elektrikli otobüs deneme seferini yaptı.

12 KİŞİLİK KAPASİTE, SINIRLI HIZ VE MENZİL

Yalnızca 6 duraklık kısa bir güzergâhta hizmet veren aracın 12 kişilik kapasiteye sahip olduğu açıklandı. Normalde saatte 40 kilometre hıza ulaşabilen otobüs, deneme sürüşlerinde en fazla 15 kilometre hızla çalıştı. Pil ömrünün ise 8-10 saat arasında olduğu belirtildi.

"KISA MESAFELER İÇİN TASARLANDI"

Proje hakkında bilgi veren CTAG Elektronik ve Akıllı Mobilite Bölümü Direktörü Francisco Sanchez, aracın uzun seferler için değil, 1 ila 5 kilometrelik kısa mesafeler için geliştirildiğini söyledi. Sanchez, “Bu araç toplu ulaşımda yeni bir alternatif sunuyor. Şu anda dünyanın farklı şehirlerinde deneme sürüşleri yapılıyor ve kısa sürede rekabete hazır hale gelecek.” dedi.

BÜYÜK OTOBÜSLERİN YERİNE GEÇMEYECEK

Sanchez, sürücüsüz araçların 12 metrelik otobüslerin yerine düşünülmediğini, ancak şehir merkezleri, park alanları, üniversiteler ve sanayi bölgeleri gibi büyük otobüslerin giremeyeceği alanlarda kullanılabileceğini ifade etti.

YASAL ZORUNLULUK: GÖZETİMCİ EŞLİĞİNDE SEFER

İspanya’daki mevcut düzenlemeler gereği sürücüsüz toplu taşıma araçlarının tek başına trafiğe çıkması yasak. Bu nedenle pilot seferlerde bir gözetimci otobüsün içinde yer aldı. Aracın yayalara, bisikletlere ve motosikletlere karşı yüksek hassasiyet göstermesi nedeniyle, deneme sürüşlerinde sık sık otomatik moddan manuel sürüşe geçildiği gözlendi.

2026'DA AKTİF KULLANIMDA

Madrid yönetimi, güvenlik ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2026’dan itibaren bu tip sürücüsüz elektrikli otobüsleri şehir içi ulaşımda aktif olarak kullanmayı hedefliyor.