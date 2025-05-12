Madrid'deki savunma ve güvenlik fuarında Türkiye, 32 firmayla ilgi odağı

AA & Ensonhaber

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'na (FEINDEF) Türkiye, 32 firma ile milli katılım sağladı ve fuarın ilgi odağı oldu. Türkiye, fuarda en çok standa sahip ikinci ülke olarak savunma ve güvenlik sektöründeki en yeni ürünlerini sergiliyor.

Türkiye'nin katılımı, iki ülke arasındaki güçlü savunma ilişkilerini vurgulayan bir adım olarak değerlendiriliyor. Savunma Bakan Yardımcıları Musa Heybet ve Şuay Alpay, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya ve Ankara Valisi Vasip Şahin de Türk firmalarına destek vermek amacıyla Madrid’de fuarda yer aldı.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİİ, GÜCÜNÜ SERGİLİYOR"

Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Türkiye'nin savunma sanayiindeki gücünü sergileyerek dünya çapında önemli mesajlar verdiklerini belirtti. Heybet, İspanya ile yürütülen bazı projelerin olduğunu ve bu fuarın iki ülke arasındaki ortaklık için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin savunma sektöründeki itibarının arttığını ve bunun faydalı bir yaklaşımla ülkeye katkı sağlanmasına olanak tanıdığını ifade etti.

"HÜRJET" İLGİ ODAĞI

Fuarda büyük ilgi gören bir diğer konu ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen HÜRJET Jet Eğitim Uçağı oldu. Katılımcılar, HÜRJET'in birebir ölçekli modelini görmek için uzun kuyruklar oluşturdu. İspanya Savunma Bakanlığı, HÜRJET'i, Talavera La Real Hava Üssü'ndeki SF-5M uçaklarının yerine almayı planlıyor ve müzakereler bu yönde devam ediyor. TUSAŞ, HÜRJET'in sadece Türkiye için değil, dost ve müttefik ülkeler için de büyük ilgi gördüğünü belirtiyor. HÜRJET, düşük maliyetli işletme avantajı, yüksek görev kabiliyeti ve modüler yapısıyla öne çıkıyor.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen FEINDEF fuarına 65 ülke katılırken, fuara İsrail ve İsrailli şirketlerin katılımı, İspanya Savunma Bakanlığının kararıyla engellendi. Fuara 14 Mayıs'a kadar devam edilecek.