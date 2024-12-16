Mahkeme, TikTok'un ABD yasağını geçici olarak durdurma talebini reddetti

Haber Merkezi

ABD'de TikTok yasağı için son karar Yüksek Mahkeme'ye kaldı. ABD Temyiz Mahkemesi, TikTok'un yasağı durdurma talebini reddetti. TikTok, şimdi Yüksek Mahkeme'ye başvurarak yasağın iptal edilmesini isteyecek.

TİKTOK'UN YASAKLANMASI

ABD'de kabul edilen bir yasa, TikTok'un ana şirketi ByteDance'in TikTok'u satmasını veya uygulamanın ABD'de yasaklanmasını öngörüyor.

Yasa koyucular, TikTok'un Çin hükümeti ile bağlantıları nedeniyle ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğundan endişe ediyor.

TEMYİZ MAHKEMESİ'NDEN RET

TikTok ve ByteDance, yasağın uygulanmasını durdurmak için Columbia Bölgesi ABD Temyiz Mahkemesi'ne başvurmuştu. Ancak mahkeme, bu talebi reddetti.

TİKTOK YÜKSEK MAHKEME'YE BAŞVURACAK

TikTok, yasağın iptal edilmesi için Yüksek Mahkeme'ye başvuracak. Şirket, yasağın ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini savunuyor.

ABD Adalet Bakanlığı, TikTok'un Çin ile olan bağlarının ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu savunuyor.

TikTok ise, verilerinin ABD'de saklandığını ve Çin hükümetine erişim izni vermediğini belirtiyor.

TikTok'un kaderi, Yüksek Mahkeme'nin kararına bağlı olacak. Eğer Yüksek Mahkeme yasağı onaylarsa, TikTok 19 Ocak'tan itibaren ABD'de yasaklanacak.