Mars'ın bir zamanlar Satürn benzeri halkaları vardı

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Mars'ın gelecekte yeniden halkalara kavuşacağı tahmin ediliyor ve bu, gezegen için bir ilk değil.

Bilim insanları, Mars'ın tarihinde zaten halka kazanma ve kaybetme döngüsü yaşadığını belirtiyor.

Mars'ın etrafında halkaların oluşmasının bir sonraki nedeni, gezegenin milyarlarca yıldır kozmik bir savaş içinde olan uydusu Phobos olacak.

PHOBOS'UN PARÇALANMASIYLA HALKALAR OLUŞACAK

Mars'ın gelecekteki halkalarının, uydusu Phobos'un kalıntılarından oluşması muhtemel. Yapılan araştırmalar, Phobos'un sonunda parçalanacağını ve geride gezegeni saracak enkaz bırakarak yeni halkalar oluşturacağını gösteriyor.

Bu fenomen sadece Mars'a özgü değil; Güneş Sistemi'ndeki Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gibi diğer gezegenler de halka sistemlerine sahip.

Mars'ın iki uydusundan biri olan Phobos'un, gezegenin halkalarıyla bağlantılı ilginç bir geçmişi var.

NASA ve Purdue Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre, yaklaşık 4,3 milyar yıl önce bir uzay cismi Mars'a çarptı ve dağılan enkazlar milyonlarca yıl boyunca bir araya gelerek Phobos'u oluşturdu.

Bu süreç döngüsel: Phobos düzenli olarak parçalanarak geçici halkalar oluşturuyor ve her seferinde daha küçük bir uyduya dönüşerek yeniden birleşiyor.

Phobos, gezegenin yerçekimi tarafından yavaşça Mars'a doğru çekiliyor. Roche sınırı adı verilen belirli bir mesafeyi geçtiğinde, gezegenin gelgit kuvvetleri Phobos'u parçalayacak.

Purdue Üniversitesi'nden David Minton ve Andrew Hesselbrock, bunun Mars tarihinde yaklaşık üç ila yedi kez yaşandığını tahmin ediyor.