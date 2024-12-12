Masum görünen şarj kabloları tüm banka bilgilerinizi çalabilir

Haber Merkezi

Bilgisayar korsanları, USB-C kablosuna bir Wi-Fi anteni ve birkaç çip ekleyerek kötü amaçlı yazılımlar yükleyebiliyor.

Bu kablolar, tuş vuruşlarınızı kaydedebilir, parolalarınızı çalabilir ve hatta telefonunuza tam erişim sağlayabilir.

FİNANSAL RİSKLER

Bu tür kablolar, finansal hesaplarınızın ele geçirilmesine ve hesaplarınızın boşaltılmasına neden olabilir. Saldırganlar, USB-C kablosu saldırısını istedikleri zaman açıp kapatabilirler.

Bu tür saldırılardan korunmak için, güvenilir üreticilerin USB-C kablolarını kullanmanız önemli.

HALKA AÇIK ŞARJ İSTASYONLARINA DİKKAT

FBI, halka açık şarj istasyonlarında telefonları şarj etmemeyi öneriyor. Kendi kablonuzu ve şarj cihazınızı taşımanız ve bunun yerine bir elektrik prizi kullanmanız daha güvenlidir.

O.MG KABLO TEHLİKESİ

O.MG kablo, görünüşte sıradan bir USB kablo gibi görünen ancak içine yerleştirilmiş bir mikro işlemci sayesinde siber güvenlik amaçları için kullanılan bir cihazdır.

Bu kablo, kötü niyetli yazılım yükleme, veri sızdırma veya hedef cihazı kontrol etme gibi işlemleri uzaktan gerçekleştirebilme yeteneğine sahip.