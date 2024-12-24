MediaTek, oyun odaklı yeni Dimensity 8400 yonga setini piyasaya sürdü

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MediaTek, amiral gemisi telefonlar için yeni bir işlemci olan Dimensity 8400'ü duyurdu. Snapdragon 8 Elite'e rakip olarak geliştirilen Dimensity 8400, oyunculara yönelik özellikleri ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor.

DİMENSİTY 8400'ÜN ÖZELLİKLERİ

Dimensity 8400, MediaTek'in premium akıllı telefonlar için geliştirdiği ilk büyük çekirdekli işlemci. 4nm üretim süreciyle üretilen işlemci, 8 adet Arm Cortex-A725 çekirdeğine sahip.

Dimensity 8400, yüksek performans ve enerji verimliliği sunuyor. MediaTek'e göre, işlemci yüzde 41'e kadar daha yüksek çoklu çekirdek performansı ve yüzde 44 daha düşük güç tüketimi sağlıyor.

OYUNCULARA ÖZEL ÖZELLİKLER

Dimensity 8400, oyuncular için özel olarak geliştirilen HyperEngine Adaptive Gaming Technology 3.0'ı içeriyor.

Bu teknoloji, daha yüksek güç verimliliği, hassas 5G/Wi-Fi geçişi, iyileştirilmiş ağ bağlantısı ve dokunmatik gecikme optimizasyonu sunuyor.

Dimensity 8400'ün grafik işlemcisi ise Arm Mali-G720 MC7. Bu grafik işlemci, oyun performansını artırmak için MediaTek Kare Hızı Dönüştürücüsü ile birlikte çalışıyor.

Dimensity 8400, yapay zeka alanında da iddialı. İşlemci, sınıfının en güçlü yapay zeka performansını sunuyor.

Dimensity 8400, 320 MP'ye kadar kamera sensörlerini, 144 Hz yenileme hızına sahip WQHD+ ekranları ve çift ekranı destekliyor.

Ayrıca, gelişmiş 5G modem ve UltraSave 3.0+ teknolojisi ile yüksek hızlı ve verimli 5G bağlantısı sunuyor.

İLK TELEFONLAR NE ZAMAN GELECEK

MediaTek, Dimensity 8400'ü kullanan ilk telefonların ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında henüz bilgi vermedi.